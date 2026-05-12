İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti İzmir’de konuk etti. Görüşme çerçevesinde ulaşım projeleri, yeşil dönüşüm, turizm, gastronomi ve uluslararası iş birlikleri masaya yatırıldı.

Toplantıya katılım gösterenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ile belediye bürokratları da yer aldı.

Ulaşım ve körfez vurgusu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte devam eden projeler hakkında heyete bilgi aktarımında bulundu. Ulaşım, kentsel dönüşüm ve Körfez temizliği çalışmalarının öncelikli alanlar arasında yer aldığını ifade eden Tugay, çevreci yatırımlara ağırlık verdiklerini de sözlerine ekledi.

Raylı sistem projelerinin de devam ettiğini ifade eden Tugay, İzmir’in uluslararası alandaki tanıtımını güçlendirmek amacıyla fuarcılık faaliyetlerine de önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Hazırlıklar sürüyor!

Başkan Cemil Tugay, 5-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

“Planlama şart”

Başkan Tugay ayrıca Londra’da düzenlenen Bloomberg LSE Avrupa Şehir Liderliği Girişimi programına katıldığını da aktardı.

Türkiye’den davet edilen tek belediye başkanı olduğunu ifade eden Tugay, Avrupa’nın farklı kentlerinden gelen belediye başkanlarıyla ortak sorunları değerlendirdiklerini ifade etti.

Küresel krizlere karşı yerel yönetimlerin hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Gıda, su ve enerji krizine karşı planlama yapmak zorundayız. Kentlerin geleceğini güvence altına almak için ortak akıl ve sürdürülebilir politikalar büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

