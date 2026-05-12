Burak Yörük nereli sorusu, oyuncunun her yeni projesinde arama motorlarında yeniden gündeme gelen başlıklardan biri. Çocuk yaşta kameralarla tanışan oyuncunun hayatına dair detaylar, hayranları tarafından merakla araştırılıyor.

Burak Yörük kaç yaşında ve nereli?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 30 yaşında olan oyuncu, doğma büyüme İstanbullu. Tam adı Erman Burak Yörük olan oyuncu, çocukluğunu İstanbul'un Ümraniye ilçesinde geçirdi. Baba tarafı Yörük kökenli; bu durum soyadının da kaynağını oluşturuyor. Anne tarafı ise Arnavut asıllı bir aileden geliyor.

Bu çift kültürlü Balkan-Anadolu sentezi, oyuncunun karakter zenginliğine de yansıyan bir aile yapısı sunuyor. Boyu 1,88 metre, kilosu 74. İkizler burcunda olan Yörük, Fenerbahçe taraftarı olarak da biliniyor.

Burak Yörük'ün eğitimi ve kariyeri

Yörük, oyunculuğa 6 yaşında başladı. O dönem babasının ATV bünyesinde görev yapması, çevresel imkânlarla kameraların önüne geçmesini sağladı. 2002'deki Sırlar Dünyası ile profesyonel ekran kariyerine adım attı. Babası yapımcılığa geçtikten sonra 12 yaşında oyunculuğa ara veren Yörük, bu dönemi İzmir'de geçirdi ve basketbolla ilgilendi.

Lise yıllarında oyunculuğa dönmek isteyen sanatçı, Akademi 35 Buçuk'ta profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 20 Dakika dizisindeki Tayfur karakteri, yetişkin kariyerinin başlangıç noktası oldu.

Burak Yörük hangi dizilerde oynadı?

Yörük'ün öne çıkan projeleri arasında 4N1K İlk Aşk ve 4N1K Yeni Başlangıçlar filmleri yer alıyor. Bu yapımlarda canlandırdığı Barış Ozansoz karakteri, oyuncuyu genç izleyicinin gözdesi haline getirdi. Baraj dizisindeki Tarık Yılmaz, Aşk Mantık İntikam'daki Çınar Yılmaz, Seversin'deki Tolga Tuna karakterleri de kariyerinin önemli durakları. Sustalı Ceylan, Taş Kağıt Makas ve son olarak 10 Ekim 2025'te yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç Furtuna karakteri de oyuncunun güncel projeleri arasında.

Burak Yörük evli mi?

Burak Yörük evli değil. Uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile birlikteliği bulunan oyuncu, yaklaşık bir yıl önce sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Çift, müzikal tiyatro Broadway in İstanbul'da da birlikte sahne aldı. Özel hayatını gözler önünde yaşamamayı tercih eden Yörük, sosyal medya paylaşımlarında daha çok projelerine yer veriyor.