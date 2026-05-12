Sarnıç İzmir'in neresinde sorusu, özellikle Adnan Menderes Havalimanı’na seyahat edenler ve bölgeye taşınmayı düşünenler tarafından sıkça araştırılıyor. Konumu sayesinde Sarnıç, ulaşım kolaylığı kadar konut yatırımı açısından da gözde noktalar arasında.

Sarnıç İzmir'in hangi ilçesinde?

Sarnıç İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı bir semt. Geçmişte bağımsız bir belediye olarak hizmet veren bölge, yasa değişikliklerinin ardından semt statüsüne çevrilerek Gaziemir’in idari sınırlarına dahil edildi. Semt bünyesinde Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes adında dört ana mahalle bulunuyor. Toplam altı mahalleye ev sahipliği yapan Sarnıç, Gaziemir ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre, İzmir şehir merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta.

Semtin sınırları Adnan Menderes Havalimanı ile bitişik. Fatih mahallesi çevresinde sanayi kuruluşları ve fabrikalar yoğunlaşırken, semtin Kısıkköy ile arasındaki geniş alan ormanlık dokusunu koruyor. Sarnıç’ın rakımı 132 metre.

Sarnıç'a nasıl gidilir?

Sarnıç’a ulaşım birkaç farklı yöntemle mümkün. En pratik seçenek İZBAN banliyö hattı. Fahrettin Altay – Selçuk hattındaki Sarnıç istasyonu, semtin merkezine doğrudan bağlantı sağlıyor. İstasyon iki ada platform ve iki ray üzerinde hizmet veriyor. ESBAŞ istasyonu da Gaziemir’in kuzeyinde yer alıyor ve serbest bölge çalışanları için önemli bir durak konumunda.

Karayolu kullanmak isteyenler için Adnan Menderes Havalimanı çıkışı semtin en kestirme rotası. Belediye otobüsleri ve dolmuş hatları da İzmir’in çeşitli noktalarından Sarnıç’a düzenli sefer düzenliyor. Havalimanına yakınlığı, semti hem yurt içi hem yurt dışı seyahat planlayanlar için cazip kılıyor.

Sarnıç'ta neler var?

Sarnıç sınırları içinde Ege Üniversitesi Havacılık Fakültesi yerleşkesi bulunuyor. İki mesire alanı ve bir yapay göleti barındıran semt, hafta sonlarında İzmirlilerin tercih ettiği piknik noktalarından. Sarnıç Cumhuriyet Meydanı ise yıl içinde festival, konser ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapan bir kültür merkezi olarak öne çıkıyor.

Bölge nüfusunun büyük çoğunluğunu Bulgaristan göçmenleri ve Rumeli kökenli aileler oluşturuyor. Sanayi kuruluşları, yeni konut projeleri ve yeşil alanlar arasında dengeli bir yapı sunan semt, son yıllarda Mia Sarnıç, Forbest Görece Park, Landor Gaziemir gibi modern projelerle yatırım açısından da öne çıkıyor.