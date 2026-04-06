Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve efsaneleşen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de oyuncuları ve perde arkasındaki olaylarıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizide istihbaratçı Aslan Akbey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Selçuk Yöntem, reyting rekorları kıran projeden ayrılışının ardındaki asıl sebebi yıllar sonra ilk kez açıkladı. Yöntem'in itirafları, efsane dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

SELÇUK YÖNTEM KURTLAR VADİSİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programında yaptığı açıklamalarla yıllardır süren o büyük merakı giderdi. Dizide suç işleyen karakterlerin cezasız kalmasının gençler üzerinde çok yanlış bir algı oluşturduğunu düşünen Yöntem, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Usta isim ayrılık sürecini, "Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor. Gençler 'O zaman ben de yapabilirim' diye düşünüyor. Dizide suç işleyen karakterler cezasını mutlaka almalıydı." sözleriyle özetledi. Yöntem dizide Olayların çok hızlı gelişmesi, şiddetin karşılıksız kalması ve projenin genç izleyiciler üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle diziden ayrıldığını açıkladı.

ASLAN AKBEY HANGİ KARAKTERDİ, KAÇ BÖLÜM OYNADI?

Dizinin en kilit isimlerinden biri olan Selçuk Yöntem, Kamu Güvenliği Teşkilatı (KGT) Başkanı ve Polat Alemdar'ın akıl hocası Aslan Akbey (Aslan Amca) karakterini canlandırdı. Mafya ve derin devlet ilişkilerini anlatan yapımın temel taşlarından biri olan bu karakter, dizinin ilk bölümünden itibaren ekranda yer aldı. Aslan Akbey'in hikayesi, senaryo gereği 55. bölümde uğradığı suikast sonucu son buldu. Selçuk Yöntem, böylece Kurtlar Vadisi serüvenini efsanevi bir performansla tam 55 bölüm boyunca sürdürdü.

SELÇUK YÖNTEM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bugüne kadar birbirinden unutulmaz rollere imza atan Akif Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya geldi. Anne tarafı Erzurumlu, baba tarafı ise Sakaryalı olan usta oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 72 yaşındadır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olan Yöntem, kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosunda adım attı.

Kendi kariyerinin en önemli üç projesi olarak Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi ve Üzgünüm Leyla'yı gösteren usta isim, Adnan Ziyagil rolüyle de geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Tiyatro, dizi ve sinemanın yanı sıra Büyük Risk, Kim Milyoner Olmak İster? ve Milyonluk Resim gibi ekranlara damga vuran yarışma programlarında da sunuculuk yaparak Türk televizyon tarihinin en saygın isimlerinden biri haline geldi.