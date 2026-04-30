Son Mühür- Bazen durup düşünüğümüz 'Acaba bu hayat benim mi yoksa başkanlarının bizden beklediği rol mü?' sorsunun peşindeyken Sekizde Sahne Galeri “Olmak” sergisine kapılarını açtı. Sergi 16 Mayıs'a kadar sürecek. Sergide Çağlar Tüfekçi, Ercan Kizir, Farshad Ghadiani, Elif Hazal Koç, Güliz Kayahan, Gül Koyugül, Melis Pamuk ve Meltem Türkoğlu’nun eserlerinden oluşacak.

27 Nisan'da Sekizde Sahne Galeri'de sergi programı kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Şiddet ve Hukuk” ismiyle panel gerçekleştirildi. Panelde, Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi üyesi Uzman Psikolog Gamze Solmaz Ülker, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Avukat Işıl Kaçar, Avukat Onur Adıyaman, Avukat Özlem Ünsal ve Mor Dayanışma Temsilciler Meclisi üyesi Zeynep Eda Berfin Tozlu konuşmacı olarak yer aldı.

"Bana öğretilen kişi mi olacağım, yoksa gerçekten hissettiğim mi?"

Defne İnce’nin küratörlüğünü üstlendiği sergide projenin temelindeki o can alıcı soruyu şu cümlelerle ifade etti: “Sergi bu ağırlığı görsel bir dille ortaya koyarken, panel toplumsal cinsiyet rolleri ve şiddetin mekanizmalarını, aynı zamanda çıkış yollarını tartışmaya açıyor. Amacımız, izleyiciyi şu soruyla yüzleştirmek: Bana öğretilen kişi mi olacağım, yoksa gerçekten hissettiğim mi? Bu bütüncül yapı, izleyiciyi yalnızca sanatla değil, kendi hikâyesiyle de temas kurmaya davet ediyor”