Son Mühür - TFF 3. Lig 4. Grup’ta zorlu bir hayat kalma mücadelesi veren İzmir’in köklü çınarı Altay’da, teknik direktör Mehmet Can Karagöz kulübün içinde bulunduğu kısıtlı imkanlara rağmen vizyoner bir yaklaşım sergiliyor. Genç teknik adam, modern futbolun gerekliliklerini sahaya yansıtmak adına teknoloji ve bilimin sunduğu tüm verilerden yararlandıklarını ifade etti.

Genç teknik adam, antrenman ve maç süreçlerinde yapay zeka destekli sistemler, canlı analizler, modern yazılımlar, drone ile yapılan antrenman değerlendirmeleri ve veri odaklı ileri teknoloji çözümlerden yararlandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"En büyük problem kondisyon ya da taktik değil, oyuncuların zihinsel kırılganlığıydı. Futbol artık sadece sahada değil, veri ve zihinle oynanıyor. Önce zihni kazandık, sonra oyunu. Antrenman öncesi animasyonlar ve gerçek maç görüntüleriyle taktikler de verdik. Oyunculara hata yapma alanı tanıdık ama disiplinden ödün vermedik. Zamanla baskıyı taşıyan bir karakter ortaya çıktı"