Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) krizi, işçilerin eylemlerini belediye binasının içine taşımasıyla farklı bir boyut kazandı. Uzun süredir devam eden alacak tartışması, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla daha da büyüdü.

Eylem belediye koridorlarına taşındı

Konak Belediyesi önünde günlerdir süren oturma eylemi, bugün sendika yönetiminin kararıyla belediye binasının içine taşındı.

Toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacaklarını tahsil edemediklerini dile getiren işçiler, belediye koridorlarında seslerini duyurmak istedi. Yapılan görüşmelerden bir uzlaşı çıkmamasının ardından işçiler, kararlılıklarını sürdüreceklerini duyurdu.

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Aras: "Bu iş yerinde huzur istiyoruz"

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, işçilerin sabrının tükendiğini vurguladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sorunlar çözülmediği sürece oturma eylemimizi belediye binası içinde yapıyoruz. Tek amacımız hakkımızı almak. Toplu sözleşmeden doğan haklarımızı istiyoruz. 15 ay oldu, yeter.

Mesailerimizin ödenmesini ve insanca çalışma koşullarını talep ediyoruz. Bu iş yerinde huzur istiyoruz. Kapının önündeki araçlar kalkana kadar belediye içerisindeki oturma eylemimizi başlatıyoruz."

"Yiyorsa gelin de tehdit ve baskıyla sendikadan istifa ettirin"

Eylemin sürdüğü sırada sendika başkanı Aras, belediye yönetiminin bir yandan uzlaşma çağrısı yaptığını diğer yandan ise işçilere baskı kurduğunu öne sürerek, "Dün oturma eylemindeyken işveren yetkilileri geldi bugün saat 11.00'de masa kuralım görüşelim dediler.

Ama ne hikmetse öğleden sonra da kendi yanındaki çalışma arkadaşlarımızı tehditle baskıyla sendikadan istifa ettirdiler.

Masa kurmak isteyen işveren, sendika üyesi işçileri kendi kararından istifaya zorlamaz. Masa kurmak isteyen işveren, iyi niyet göstermek isteyen işveren gelir masaya oturur, somut taleplerimizi karşılar.

Biz buradayız, kapının önünde o araçları kaldırmadığınız sürece belediye binası içerisinde oturma eylemimize devam edeceğiz.

Bugün yapılan görüşmelerden hiçbir somut adım atılmamıştır. Bir sonuç çıkana kadar burada nöbet tutacağız. DİSK İzmir 5 No’lu Şube 22 yıldır Konak Belediyesi’nde örgütlü.

Hadi sıkıyorsa, yiyorsa gelin de bu işçileri tehdit ve baskıyla sendikadan istifa ettirin de görelim. Biz buradayız." ifadelerini kullandı.

"Baskılar bizi yıldıramaz"

Belediye binası içerisinde toplanan işçiler, taleplerini sloganlarla sürdürerek, "Hakkımız olanı istiyoruz. Zafer direnen emekçinin olacak. Baskılar bizi yıldıramaz." mesajını verdi.