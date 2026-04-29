İzmir’in Konak ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kaza sonucunda otomobilin çarptığı kadın vefat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı!

Kaza, Konak ilçesi Dr. Refik Saydam Bulvarı’nda gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, 26 yaşındaki U.E. kontrolündeki 35 COP 489 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Halime T.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti.

Hastanede hayatını kaybetti!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Halime T., ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Halime T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltında!

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü U.E. gözaltına alınırken, sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.