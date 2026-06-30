Son Mühür / Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Daha önce Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılması sonrası Seferihisar’da benzer bir süreç yaşanma ihtimaline karşı gözler belediye meclisine çevrildi.

Koltuk dağılımı önemli

Güzelbahçe ve Buca’da olduğu gibi mevcut yasal mevzuata göre, belediye başkanının tutuklanması veya görevden uzaklaştırılması durumunda, yeni başkan vekili meclis üyeleri arasında gizli oylamayla seçiliyor. Bu noktada, belediyelerin meclisteki koltuk dağılımı dikkatleri çekiyor.

CHP, Seferihisar'da ne durumda?

Toplamda 25 sandalyeden oluşan Seferihisar Belediye Meclisi’nde çoğunluk belirgin bir farkla Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP). Son yerel seçimlere göre şekillenen meclis tablosunda CHP’nin Seferihisar Belediye Meclisi’nde 18 koltuğu var. Ancak tutuklanan isimler arasında yer alan belediye encümen üyesi Barış Sakcı’nın ardından koltuk sayısı 17’ye düşüyor. CHP Meclis Grubu’ndaki üyeler şöyle: Ceren Türer Uykal, Murat Yükselen, Sarper Soylu, Ahmet Güney, Hüseyin Okan Ürkmez, Köksal Yıldırım, İbrahim Gökhan Pehlivan, Hüseyin Kocaer, Gürcan Türker, Vedat Gültekin, Fuat Gümüş, Gülbahar Kaplan, Meltem Doğru, Okan Çınar, Haluk Dede, Barış Sakcı, Nevraz Zeliha Sığın ve Ercan Ağkuş.

AK Parti’nin kaç meclis üyesi var?

Seferihisar Belediyesi’nin muhalefet koltuğu ise ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti). Buna göre; Ümit Cingöz, İsmail Bazan, Orhan Yüce ve Batuhan Gürbüz AK Parti’ye Seferihisar Belediyesi’nde temsil ediyor.

Daha önce Memleket Partisi’nde meclis üyesi seçilen ancak partinin feshedilmesi sonrası Ömer Buruk ve Uğur Alparslan bağımsız meclis üyesi olarak görev yaptığı ifade edilirken Zafer Partisi ise mecliste Çağatay Rasim Çağır ile tek koltuğa sahip durumda.

Seçim olursa ne olur?

Olası bir görevden alma ve başkan vekili seçimi durumunda meclis aritmetiğine göre; salt çoğunluk sağlanabiliyor. Kalan 17 koltuktan herhangi bir fire verilmediği takdirde, olası bir seçimde yeni başkan vekilinin CHP sıralarından seçilmesi muhtemel görünüyor.