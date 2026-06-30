SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında adli süreç tamamlandı. Gece boyunca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde süren ifade işlemlerinin ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de bulunduğu toplam 13 şüphelinin 'rüşvet ve imar usulsüzlüğü' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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Muhabir: Cumhur Erkek