Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Terbay Makina Endüstri ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet gösteren çıraklık okulunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı heyecan dolu bir kapanış töreniyle noktalandı. CNC operatörlüğü, kaynak teknolojileri ve metal yüzey boyama alanlarında teorik ile pratiği birleştiren öğrenciler, meslek hayatlarına ilk resmi adımı attı. Geleceğin ustaları fabrikada kep attı.

Fabrika bahçesinde mezuniyet gururu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Terbay A.Ş. Eğitim Birimi, yıl sonu törenini Bornova Naldöken’deki üretim tesisinin bahçesinde gerçekleştirdi. Sanayi hattının hemen yanı başında düzenlenen etkinlikte, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim alan 56 öğrenci bir üst sınıfa geçmenin heyecanıyla karnelerine kavuştu.

Eğitim maratonunu başarıyla tamamlayan 12. sınıf öğrencisi 13 genç ise profesyonel iş hayatının kapısını aralayacak sertifikalarını teslim aldı. Öğrencilere belge ve karnelerini, şirketin farklı departmanlarında görev yapan direktörler, müdürler, bölüm şefleri ve fabrikada onlara rehberlik eden ustalar tek tek takdim etti.

"Sanayinin en büyük ihtiyacı nitelikli ara eleman"

Törende konuşan Terbay Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, mesleki eğitim modelinin Türkiye’nin üretim gücü için stratejik bir noktada durduğunu belirtti. Sanayi sektörünün nitelikli iş gücü bulmakta zorlandığı bir dönemde bu okulların hayati bir rol üstlendiğini hatırlatan Baysak, teknik bilgi ve becerinin gençlerin elindeki en büyük güç olduğunu ifade etti.

Baysak, gençlerin geleceğe hazırlanması konusunda fabrikanın desteğinin süreceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Üretimin, teknolojinin ve sanayinin gelişimi mesleğini bilen, işini sahiplenen ve kendini sürekli geliştiren gençlerimizin yetişmesine bağlıdır. Günümüzde birçok sektörde nitelikli ara eleman bulmanın her geçen gün daha da zorlaştığı görülmektedir. Bu nedenle meslek sahibi olmak, teknik bilgi ve beceri kazanmak gençlerimiz için çok değerli bir fırsattır."

Yeni dönem kayıtları 15 Temmuz’da başlıyor

Terbay Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Baysak ise mezun olan gençlerin geleceğin usta adayları olduğunu belirterek, hayatta en büyük sermayenin öğrenme azmi ve karakter olduğunu vurguladı.

Gençlerin heyecanına ortak olan yönetim, tören sonunda yeni dönem planlamasını da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Terbay Çıraklık Okulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları 15 Temmuz 2026 günü itibarıyla başlayacak. Yeni dönemde de CNC operatörlüğü, kaynak teknolojileri ve metal yüzey boyama olmak üzere üç kritik meslek kolunda eğitime devam edilecek. Yönetim, geleceğini sanayide ve üretimde kurmak isteyen tüm gençleri başvuru yapmaya davet etti.

