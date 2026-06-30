Son Mühür- İzmir bu sabah yine hareketli dakikalara sahne oldu. Mahkemenin Başkan İsmail Yetişkin dahil 12 kişinin tutuklanması kararını vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Çağatay Güç, “Günlerdir gözaltında tutulan, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin ve 12 arkadaşımız tutuklanmıştır. 50 yıldır ailesinden kalan evde yaşayan, yıllardır mali olarak hiçbir zenginleşme yaşamamış diyaliz hastası başkanımızı bu şekilde tutuklu yargılamak yargının artık siyasallaştığının kanıtıdır!” dedi.

"Siyasi operasyonların son bulmasını istiyoruz"

Operasyonların siyasi olduğunu dile getiren Güç, “Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı hedef alan siyasi operasyonların son bulmasını istiyoruz. İzmir için, halkımız için çalışan belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın yanındayız.

İsmail Başkanımız ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir ve üç günde bir diyaliz tedavisi görmek zorundadır. İçi boş dosyalarla Başkanımızın ve yol arkadaşlarımızın tutuklu yargılanması, adalete olan inancımızı her geçen gün daha fazla sorgulamamıza neden oluyor” diye konuştu.

"İsmail Başkanımızın sağlık durumu gözetilerek..."

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna da değinen Güç "İsmail Başkanımızın sağlık durumu gözetilerek bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Ağır sağlık problemleri yaşayan bir insana yaşatılan bu süreç, hukuk kadar vicdanları da yaralamaktadır. Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir. Ancak bizler, tüm baskılara ve sindirme politikalarına rağmen boyun eğmiyoruz. Gücümüzü halkımızdan ve örgütümüzden alıyoruz. Örgütümüz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve millet iradesinin yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir” diye ekledi.