SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, Mali Şube ekipleri tarafından Seferihisar belediyesine yönelik yapılan operasyonda sular durulmuyor. Rüşvet, irtikap ve organize suç örgütü kurma iddialarıyla yürütülen soruşturmada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yapılan 2.dalga operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve avukatının Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada, bu güne kadar bilinmeyen şok bir ayrıntı ortaya çıktı.

Duruşma Tutanaklarındaki Gizli Detay

Dava dosyasına giren ve duruşma tutanaklarına yansıyan ifade detayında Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın, yüzde 36 engelli raporu kullanarak ÖTV muafiyetiyle lüks araç satın aldığı ortaya çıktı. , Pehlivan’ın bu düşük oranlı raporu ile lüks bir aracı ÖTV ödemeden satın aldığı mahkeme tutanaklarına da yansıdı. Avukat Ahmet Bahadır Güz’ün savunmasında öne çıkardığı en dikkat çekici bölüm ise Pehlivan'ın sağlık durumu ve yaptığı araç alımı oldu. İddia edilen haksız kazanç profiliyle uyuşmayan ekonomik durumu mahkemede aktaran Güz, müvekkilinin yüzde 36 oranında engelli olduğunu ve bu engeli sebebiyle devletin tanıdığı yasal haktan yararlanarak MTV muafiyetiyle araç satın aldığını belirtti. Büyük paralar kazandığı ileri sürülen bir bürokratın bu muafiyete sığınmasının beklenmeyeceğini dile getiren savunma makamı, Pehlivan'ın engelli olması nedeniyle cezaevi koşullarının sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini de ekledi.

Siyasete Girdikten Sonra Mal Varlığında Azalma

Duruşmada söz alan Pehlivan’ın müdafiilerinden Av. Ahmet Bahadır Güz, müvekkiline yöneltilen rüşvet suçlamalarının somut delillere dayanmadığını belirterek mali tablodaki çarpıcı ayrıntıları mahkeme heyetine sundu. Dosyada yer alan MASAK raporuna dikkat çeken Avukat Güz, Pehlivan’ın şahsi hesaplarında hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti. Rüşvet iddialarının aksine müvekkilinin şirket hesapları incelendiğinde ticari faaliyetlerinde açıkça zarar ettiğinin görüldüğünü vurgulayan Güz, İbrahim Gökhan Pehlivan’ın siyasete girdikten sonra mal varlığında bir artış yaşamadığını, tam tersine mal varlığında azalma meydana geldiğini ifade etti.

İmar Konusunda Yetkim ve Talimat Verme Gücüm Yok

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ise mahkemedeki savunmasında kimseden rüşvet almadığını, diğer şüphelilerle arasında para transferi veya HTS bağlantısı bulunmadığını yineledi. Soruşturmanın husumetli olduğu bir gazetecinin beyanları üzerine yürütüldüğünü iddia eden Pehlivan, rüşvet iddialarına konu olan İmar Müdürlüğü’nün kendisine bağlı olmadığını, bu birimin diğer Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi’ye bağlı olduğunu ifade ederek yetki alanı dışındaki bir konudan suçlandığını savundu ve tutuksuz yargılanmayı talep etti.