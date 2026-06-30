SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, perşembe günü düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkeme aşaması sürüyor. Savcılık sorgularının ardından 'tutuklama' istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 17 kişinin işlemleri gece boyunca devam etti.

13 Saatlik Kesintisiz Sorgu Sürüyor

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde dün akşam saatlerinde başlayan ifade mesaisi, aralıksız olarak 13. saatini doldurdu. Kalabalık şüpheli grubu, geniş imar dosyaları ve dijital delil incelemeleri nedeniyle duruşmanın sabah saatlerine kadar uzadığı bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

İsmail Yetişkin Duruşma Salonunda

Mahkemenin, hiyerarşik sıraya göre en son aşamaya bıraktığı belediye üst yönetiminin sorgusuna geçildi. Diğer bürokrat, memur ve müteahhitlerin ifadelerinin alınmasının ardından, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkındaki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına karşı savunmasını yapmak üzere hakim karşısına çıktı. Başkan Yetişkin'in ardından sorguların tamamlanmasıyla birlikte, mahkemenin tutuklama taleplerine ilişkin nihai kararını açıklaması bekleniyor. Adliye çevresinde ve duruşma salonu önünde bekleyen çok sayıda kişi, şüpheliler gibi kararı merakla bekliyor.