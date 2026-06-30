SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında adli süreç tamamlandı. Gece boyunca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde süren ifade işlemlerinin ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de bulunduğu toplam 12 şüphelinin 'rüşvet ve imar usulsüzlüğü' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Yargılama 14 Saat Sürdü

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın detayları belli oldu. Mahkeme, mevcut delil durumu, banka hesap hareketleri, bilirkişi raporları ve MASAK raporlarını dikkate alarak, kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve delilleri karartma tehlikesi gerekçesiyle şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti.

İşte Tutuklanan İsimler ve Suçlamaları:

İSMAİL YETİŞKİN (Seferihisar Belediye Başkanı): 'Rüşvet vermek', 'Rüşvet almak', 'İrtikap (İcbar Suretiyle - 3 kez)' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma'.

BARIŞ YAMAN: "Rüşvet almak", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "İrtikap (İcbar Suretiyle)".

BİRKAN ALKAN: "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık".

CÜNEYT OKULTAŞ: "Rüşvet almak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Resmi belgede sahtecilik".

İNANÇ KARABULUT (Belediye Başkan Yardımcısı): "Rüşvet almak".

İRFAN ÇEVİK (Özel Kalem Müdürü): "Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak".

İSMAİL fERGUN KESER (Yapı Kontrol Müdürü): "Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak".

MEHMET UĞUR (Yapı Kontrol Müdür Vekili): "Rüşvet almak", "İrtikap (İcbar Suretiyle)" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak".

NİLAY ÖZCAN EŞİN (Şehir Plancısı): "Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak".

SERCAN TAŞLIOĞLU (Harita Teknikeri): "Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak".

MEDENİ ÇİFTÇİ (Müteahhit / İş İnsanı): "Rüşvet vermek".

MEHMET ERSAY (Müteahhit / İş İnsanı): "Rüşvet vermek".