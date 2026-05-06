Olay, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Turabiye Mahallesi’nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine yönelik düzenlenen saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Ağır yaralanan Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tedavisi sürerken şehit oldu

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Mehmet Salih Çelik ile birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Salih Çelik, kardeşi Sedat Çelik ile S.K. ve B.Ç. tutuklandı. Tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun ise 6 Aralık 2024 tarihinde şehit oldu. Yaralı polisler Gümüştekin ve Aşkın, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tutuklu şüphelilerden S.K. ve B.Ç. ilerleyen süreçte tahliye edildi.

Husumetli oldukları kişiler zannetmişler...

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik hakkında, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” ve “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 42’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. B.Ç. ve S.K. hakkında ise “bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” suçundan 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek sanıkların yargılanmasına başlandı. Sanıklar savunmalarında, polis memurlarını aralarında husumet bulunan kişiler sandıklarını iddia etti.

''Polis ‘dur’ ihtarında bulundu''

Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile tutuksuz sanıklar B.Ç. ve S.K.’nin yanı sıra saldırıda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin ile Mehmet Tozun’un ailesi katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan E.A., olay sırasında kıraathanede oyun oynadığını belirterek, "İbrahim Gümüştekin sanık Sedat Çelik'i 'Dur polis' diyerek kovalıyordu. Devamında diğer sanık Salih Çelik önce rastgele ardından da polisleri hedef alarak ateş etti. Mehmet abi (Tozun) arabada baygın vaziyetteydi. Yanına gittiğimizde, 'Boynumdan vuruldum' dedi. Sanıkların polis memurlarını tanıdığını düşünüyorum. Çünkü Seferihisar küçük bir yer ve herkes birbirini tanır" ifadelerini kullandı.

Mahkemede söz alan diğer tanıklar da sanıkların polis memurlarını tanımamış olma ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin ise duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu bir kez daha belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her gece bu olayı yaşıyorum. Sanıklara baktığım zaman hiçbir pişmanlık emaresi göremiyorum. En ağır cezayı alsınlar. Terör bağlantıları da araştırılsın"

Tutukluluk halleri devam edecek

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin sürdürülmesi yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından söz verilen tutuklu sanıklar ise yaşanan olay nedeniyle pişman olduklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıkların cezaevindeki durumlarının devamına, diğer 2 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca ek bilirkişi raporu alınmasına hükmederek duruşmayı 13 Ağustos tarihine erteledi.