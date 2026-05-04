Son Mühür/Selda Meşe- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla CHP örgütü 81 İlde bugün itibariyle sahaya inmeye başladı. İzmir’de ise İl Başkanı Çağatay Güç, bugün saha temasları kapsamında ziyaretlerini ilk kez Bornova’da gerçekleştirdi. Güç, Bornova’da mesaisini Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile geçirdi.

Güç yarın Seferihisar’da

Yaşanan siyasi süreçler nedeniyle tabanla bağları güçlendirme, yerel dinamikleri yerinde analiz etme kamuoyu nabzını doğrudan sahada tutma stratejisi olan saha mesaisinde Güç’ün ikinci durağı yarın Seferihisar olacak. Seferihisar’da yapılacak program kapsamında CHP’li Güç, parti teşkilatı, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Program, saat 12.30’da CHP Seferihisar İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlayacak. Ardından Güç, saat 13.00’te Üretici Pazarı’nı ziyaret edecek. Saat 14.00’te Seferihisar Belediye Başkanlığı’na geçecek. Esnaf ziyaretlerini de sürdürecek olan CHP’li Güç, saat 16: 00’da Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 16.30’da ise Seferihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Saat 17:00 Seferihisar Alevi Kültür Derneği Ziyareti, ardından saat 18:00’de Sığacık esnaf ziyareti ile programını bitirecek.

Diğer ilçelerle de temasını sürdürecek olan Güç’ün programları gün gün belli olacak.