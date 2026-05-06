Son Mühür- Seferihisar'da haciz işlemi sırasında Avukat Zeynep Öykü Arun'un silahlı ve bıçaklı saldırıya uğraması hukuk camiasında büyük tepki topladı. Arun'un meslektaşları saldırıyı kınadı.

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı Hakan Ayaz açıklama yaptı. Ayaz, "Avukatlara son zamanda yönelen şiddet akıl almaz boyutlara gelmiştir. Bu yok sayma ,cezasızlaştırma politikalarının doğal sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

"Herkes sorumluluğuna uygun davranmak zorundadır"

Konuşmasına devam eden Ayaz, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki avukata karşı işlenen suçlar ile hakim ve savcılara karşı işlenen suçlar arasında hiçbir fark yoktur. Tüm hakim ve savcıları hukuk kurallarını yerine getirmeye ve bu konudaki hassasiyeti ön planda tutmaya davet ediyorum. Avukat cinayetlerinin ve avukata yönelik şiddetin son bulması tüm hukuk camiasının ortak görevi ve sorumluluğudur. Hiç şüphe yok ki herkes sorumluluğuna uygun davranmak zorundadır hukuk Devleti’nin gereği budur" şeklinde ifadeler yer aldı.

İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun yaptığı açıklamada ise, "İzmir Barosuna kayıtlı meslektaşımız Av. Zeynep Öykü Arun Seferihisar'da görevli icra memuru eşliğinde mesleğini ifa ettiği sırada borçlu tarafından döner bıçağıyla tehdit edilmiş, hakarete uğramış ve görevinin ifası engellenmiştir. Şüphelinin serbest bırakıldığını derin bir öfkeyle öğrendik. Mesleki faaliyeti nedeniyle şiddete maruz kalan avukat sayısı her geçen gün artmaktadır. Yaşanan şiddet olaylarının bireysel öfke patlamalarını ya da münferit taşkınlıklar olduğunu kabul ederek bu tabloyu normalleştirmeyeceğiz. Avukatın dosyanın tarafı olarak görülmesi ve uygulanan cezasızlık politikaları bu tablonun en temel nedenleridir" şeklinde ifadeler kullanıldı.