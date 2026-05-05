Son Mühür - İzmir Seferihisar’da haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan Avukat Zeynep Öykü Arun ile ilgili İzmir Barosu açıklama yaptı. Açıklamada, olayın başından bu yana yakından takip edildiği belirtilirken, failin henüz tutuklanmadığı ve soruşturmanın saldırganı cesaretlendirecek ölçüde yavaş ilerlediği ifade edilerek sürece tepki gösterildi.

İzmir Barosu'nun konuya ilişkin ''Avukat dosyanın tarafı değildir'' başlıklı açıklaması şu şekilde:

''İzmir Barosuna kayıtlı meslektaşımız Av. Zeynep Öykü Arun, Seferihisar’da görevli icra memuru eşliğinde mesleğini ifa ettiği sırada borçlu tarafından döner bıçağıyla tehdit edilmiş, hakarete uğramış ve görevinin ifası engellenmiştir. Şüphelinin serbest bırakıldığını derin bir öfkeyle öğrendik.

Mesleki faaliyeti nedeniyle şiddete maruz kalan avukat sayısı her geçen gün artmaktadır. Yaşanan şiddet olaylarının bireysel öfke patlamaları ya da münferit taşkınlıklar olduğunu kabul ederek bu tabloyu normalleştirmeyeceğiz. Avukatın dosyanın tarafı olarak görülmesi ve uygulanan cezasızlık politikaları bu tablonun en temel nedenlerindendir. Şüphelinin serbest bırakılması bu politikanın somut bir yansımasıdır.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.''

Basın açıklaması için tarih ve saat verildi

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, avukatlara yönelik şiddete karşı kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve sürecin etkin yürütülmesi talebini dile getirmek amacıyla basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Açıklamanın 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 13.00’te İzmir Barosu Merkez Binası önünde (Alsancak) gerçekleştirileceği belirtildi.