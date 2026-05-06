Son Mühür- Karabağlar Belediyesi'nin dün gerçekleşen Meclis toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” iddiası tartışma yaratmıştı.

Cumhur İttifakı Meclis Grubu, dün yapılan meclis toplantısında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, yaptığı paylaşım üzerine sosyal medya hesabı üzerinden özür paylaşımı yayımlamıştı.

Edinilen bilgiye göre CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç'ın sabah saatlerinde Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınmıştı. Dalgıç'ın ifadelerinin alınmasından ardından Adliye'ye sevk edildiği öğrenilmişti.

Tutuklama talebi

Savcı, Dalgıç'ı tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi. Dalgıç'ın nöbetçi hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise sabah saatlerinde yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi K.D. hakkında, bir sosyal medya platformu (Instagram) üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında; Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216/2), Tehdit (TCK 106/1), Kamu görevlisine hakaret (TCK 125/1-4) suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna duyurulur."