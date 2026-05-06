Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Güzelbahçe’de gerçekleştirilen medya buluşmasında basın mensuplarının sorularına yanıt vererek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Burhanettin Bulut: Bahçeli’nin mutlak butlan çıkışı doğru

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, CHP’nin mutlak butlan sürecin hakkında söylediklerine katıldığının altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bahçeli’nin mutlak butlan ile ilgili söyledikleri doğru. 100 yılın üzerinde bir parti dünyada sınırlıdır. Daha önce Devlet Bahçeli benzer bir şey ile muhatap oldu. Sonuçta parti kapatmaları da yaşadı bu ülke, bunların hepsinden bir an önce uzaklaşılması gerekiyor. Kim ne konuşacaksa gelsin konuşsun. Sürekli bunu gündemde tutarak, bir algı operasyonu oluşturuluyor. O vesile ile Bahçeli’nin söylediği çok doğru ancak bunun pratiğini yaşamak gerekiyor.” dedi.

“19 Mart’ta hazine boşaltıldı”

Ayrıca, mutlak butlanın AK Parti iktidarı tarafından icat edilen yapay bir süreç olduğunu savunan CHP’li Bulut, “Mutlak butlan dediğiniz mesele iktidarın icat ettiği içeriği kalmayan bir dosyadır. Bizde dinamik bir yapılanma var. 19 Mart günü darbe yapıldığında Genel Başkanımız herhangi bir planlama yok iken Saraçhane’de 1 hafta kaldı. Varımız yoğumuzu ortaya koyarız. Vatandaşlar, mutlak butlan ile ilgilenmiyor ama elbette bizler arasında çok kullanılıyor. Eğer bu işlere alet olanlar olursa, kimse onu affetmez. 19 Mart’ta hazine boşaldı şu anda af getirdiler. Az bir vicdanı olan kimse bu olaya müsaade etmez. CHP’nin bir tek eksiği kaldı onu da bir sahaya çıkarak anlatacağız.” ifadelerini kullandı.

“O kadar çok yalan üretildi ki hayret ediyorum”

Öte yandan, devletin kendilerine yönelik koruma mekanizmasını kurtarmadığının altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Elbette sorunlar var ancak ikili hukukun olmaması gerekiyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin en sakat yeri denetleme mekanizmasıdır. Burada çok ciddi haksızlıklar var, ahlaka uygun olmayan şeyler var. Bunları kim yapmış? Siyasetçinin de özel hayatı vardır. Ben soruyorum: güvenlik nerede? Bu işler siyasettir ve siyaset bunun kararını verir. Bazıları siyaseten yanlış yaptığında bir daha bir şey olamıyor. O kadar çok iftira ve yalan üretiliyor ki inanılmaz. Bunu yapan devlet güçleri bu doğru değil, bizim sığınabileceğimiz bir yer olması gerekiyor. Ben şu an hangisi doğru, hangisi yalan bilemiyorum. Devletin bizleri koruması gerekirken aksine sorun yaratıyor.” şeklinde konuştu.

"İzmir'de sağlıklı bir yapılanma yok"

Son olarak, CHP’nin medya ile ilişkilerinin mutlaka geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bulut, şu ifadeleri kullandı: “İzmir’de çok sağlıklı bir yapılanma yok biraz ilerleme var ancak daha da olması gerekiyor. Eğer İzmir’de AK Parti basın konusunda daha iyiyse bu bizim eksiğimizdir. CHP’nin medya ile ilişkileri mutlaka güçlendirilmelidir, çünkü alanımız yok. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Eğer biz birbirimize İzmir gibi bir yerde sahip çıkmazsak ne ekilirse onu biçeriz. CHP, sanırım o ilişkilerde biraz geri durmuş ya da bireysel ilişkiler olarak görmüş. Bir eksiliğimiz varsa affola.”

Çağatay Güç: Meslek Fabrikası ile ilgili süreç devam ediyor

Meslek Fabrikası’nda sürecin devam edeceğinin altını çizen ve boşaltılma kararı çıkarsa yeniden eylemlerin başlayacağını aktaran CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Meslek Fabrikası’nda tüm parti ortak hareket etti. 20’den fazla milletvekili ziyaret etti. Bizim İzmir milletvekillerinin tamamı orada görevliydi. O yüzden parti içerisinde sahip çıkmama gibi bir durum yok.

Meslek Fabrikası ile ilgili tekrardan bir eylem kararı vereceğiz. Ne zaman ki boşaltılma düzeyine geçilir orada eylemler yeniden başlayacak. Türkiye’de hiçbir zaman bir kamu kurumu mahkeme sonuçlanmadan böyle bir adım atamaz. Bu kadar devlet aklından uzak bir iktidar anlayışını biz kabullenmedik, süreç devam ediyor. Medya ile ilgili doğru ve eşit ilişkiler kurmak istiyoruz. İkinci defa böyle bir toplantı yapıyoruz. Elimizden geldiğinde parti olarak ilişkilerimizi iyi kurmaya çalışıyoruz” dedi.