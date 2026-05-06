Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genel başkan değişimine tanıklık eden 38. Olağan Kurultayı üzerindeki usulsüzlük gölgeleri mahkemeye taşınmıştı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, kurultay sürecinde "Seçim Kanunu’na muhalefet" edildiği gerekçesiyle aralarında İzmir'den de isimlerin olduğu 12 kişi yargılanıyordu.

Aralarında Cemil Tugay da var!

Davada sanık sıfatıyla yer alan isimler dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu heyet için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Davanın tarafları ise şu şekilde:

Şikayetçi: Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

Mağdur: CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Duruşmada neler yaşandı?

Bugün görülen duruşmada savcılık, gidişatını etkileyebilecek bir talepte bulundu. Savcı Aziz İhsan Aktaş, İBB davalarından tanınan ve "itirafçı" olarak bilinen Adem Soytekin’in ifadelerinin olaya yön verebileceğini belirterek, kendisinin tanık olarak dinlenmesinin talebinde bulundu.

Mahkeme ne dedi?

Mahkeme heyeti, savcılığın uygun bularak Adem Soytekin’in dinlenmesine karar verdi. Dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanık ifadelerinin alınması için duruşma 1 Temmuz tarihine ertelendi.