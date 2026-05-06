Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik ‘şaibe’ iddialarıyla açılan dava devam ediyor. Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, kurultay sürecinde “Seçim Kanunu’na muhalefet” edildiği gerekçesiyle aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 12 kişiye dava açılmıştı. Dava sürecinde sanıkların yargılanmasına devam edilirken; son duruşmada dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı. Davada ‘İzmir’ detayı gündeme bomba gibi düştü.

Karşıyaka Belediyesi’nden talep: Belgeyi gönderin!

Mahkeme heyeti, CHP Hakkari eski İl Başkanı Nazım Demir’in beyanlarını mercek altına alırken dikkatleri çeken bir hamle geldi. Demir’in Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş’ın oğlu Mehmet Fatih Taş’ın kurultaydan hemen önce Karşıyaka Belediyesi’nde işe başlatıldığı yönündeki iddiaları üzerine mahkeme, Karşıyaka Belediyesi’ne konuyla ilggili resmi müzekkere yazılmasına karar verdi. Mahkeme, söz konusu şahsın işe alınıp alınmadığının, alındıysa tam tarihin ve buna dair tüm resmi belgelerin ivedilikle mahkemeye sunulmasını talep etti.

Oklar Cemil Tugay’a çevrildi

Daha önce konuyla ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Hakkari eski il başkanı Nazım Demir’in ifadesini gündeme taşımış, “emir ifadesinde diyor ki, ‘CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum’ Yıllardır söylüyoruz, bas bas bağırmaktan dilimizde tüy bitti” ifadelerini kullanmıştı. AK Partili vekil Kaya, “O dönemde Karşıyaka Belediye Başkanı, halen Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay'dı. Bahse konu olan kişiyi, babasının kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında işe aldı mı?” sorusunu yöneltmişti.

Dava 1 Temmuz’a ertelendi

Aralarında İmamoğlu ve Tugay’ın da bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği dava 1 Temmuz’a ertelendi. Karşıyaka Belediyesi’nden gelecek yanıtın, mahkemeye sunulması bekleniyor.