Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar’ın tarımsal üretim merkezlerinden Düzce Köyü’nde enginar hasadı başladı. Hasadın ilk gününde tarlaya inen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, üreticilerle birlikte enginar topladı ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Kırsal kalkınmada enginarın önemi

Bölge ekonomisine ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlayan Seferihisar enginarı, artan üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, ilçenin iklimi ve toprak yapısının bu ürün için oldukça elverişli olduğunu, Seferihisar’ı Türkiye’deki önemli üretim merkezlerinden biri konumuna taşıdığını belirtiyor. Yüksek katma değeri ve ihracat potansiyeli bulunan enginar, aynı zamanda genç nüfusun kırsalda kalmasına da olanak sağlıyor.

Başkan Yetişkin’den destek sözleri

Hasat sırasında üreticilerle sohbet eden Başkan Yetişkin, yerel yönetimin her zaman üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Yetişkin, enginarın yalnızca bir ürün olmadığını, kırsal kalkınma için stratejik bir değer taşıdığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün burada, Seferihisar’ımızın bereketli topraklarında üreticilerimizle bir aradayız. Enginar bizim için sadece bir ürün değil; sağlıklı yaşamın, sürdürülebilir tarımın ve kırsalda kalkınmanın en önemli simgelerinden biri. Bizler Seferihisar Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimi desteklemek ve bu değerli ürünü daha da ileriye taşımak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Üreticiden teşekkür

Başkan Yetişkin’in ziyareti bölgedeki çiftçilerden olumlu geri dönüş aldı. Üreticiler, belediye tarafından verilen desteklerin motivasyonlarını artırdığını ve üretimi teşvik ettiğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda hasat mesaisinin daha da yoğunlaşması ve bereketli bir sezon geçirilmesi bekleniyor.

