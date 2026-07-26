Son Mühür/ Beste Temel- 2300 yıl önce şairlerin, müzisyenlerin ve tiyatrocuların buluşma noktası olan Antik Teos, yeniden sanata ev sahipliği yapıyor. Seferihisar, 1-8 Ağustos tarihleri arasında sekiz gün sürecek TeosFest 2026’ya ev sahipliği yapacak.

Festival, Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği (KültürEkoloji) ve Seferihisar Belediyesi ortaklığıyla düzenleniyor. Ancak etkinlikler sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmayacak. Müzikten sinemaya, ekolojiden çocuk atölyelerine uzanan program; Sığacık’tan Bademler’e, Orhanlı’dan Ulamış, İhsaniye ve Düzce köylerine kadar yayılacak.

Sahneler kapalı salonlara tıkılmıyor. Köy meydanları, sokaklar ve sahiller doğrudan festival alanına dönüşüyor.

Erkan Oğur söyleşisinden köy kadınları korosuna

Festivalin müzik kanadında dikkat çeken isimler ve özgün projeler var. Erkan Oğur, “Müzik ve Öncesi” başlıklı söyleşisiyle dinleyicilerle bir araya gelecek. Ayrıca Karya Müzik Topluluğu, Agapi Ensemble, Zeynep Akdil ve Zeybek Havaları’nın 35. yılına özel konseriyle Mutlu Servet Badem sahnede olacak.

En dikkat çekici çalışma ise köy meydanında gerçekleşecek.

Aslı İpek Çağan’ın yönettiği “Sesini Keşfet Vokal Atölyesi” kapsamında Orhanlılı kadınlar festival boyunca ses eğitimi alacak. Kadınlar, hazırladıkları repertuvarı festivalin son günü Düzce Köy Meydanı’nda ilk kez dinleyiciye sunacak.

Tiyatro tarafında Seferi Sahne Şehir Tiyatrosu oyunlarını sergilerken, sokaklarda tango gösterileri ve Rebeteos Dans Akademisi’nin performansları yer alacak.

Yapay zeka ve sinema aynı masada

Bu yıl ikincisi düzenlenen TeosFest Kısa Film Günleri, iki gün boyunca bağımsız kısa filmleri izleyiciyle buluşturacak. Programda sadece film gösterimleri yok. Yönetmen söyleşilerinin yanı sıra yapay zekanın sinema ve müzik üretimindeki yerini tartışan atölyeler düzenlenecek.

Çocuklar ve gençler de unutulmadı. Sığacık’ta kurulacak atölyelerde çocuklar hem edebiyatla tanışacak hem de gökyüzü gözlem etkinliklerine katılacak. Çağdaş Gençlik Şöleni ise gençleri doğrudan sanat üretiminin içine çekecek.

Sahilde temizlik, barınakta ziyaret

TeosFest sadece bir eğlence programı değil. Organizasyon, çevre ve hayvan haklarını da kapsıyor.

Festival haftası boyunca öne çıkan iki saha etkinliği var:

Kıyı Temizliği: Gönüllüler Akarca Plajı’nda bir araya gelerek sahil temizliği yapacak.

Barınak Ziyareti: SEHAYDER iş birliğiyle katılımcılar ilçe hayvan barınağındaki can dostları ziyaret edecek.

10’dan fazla dernek ortak oldu, girişler ücretsiz

Festivalin arkasında tek bir kurum değil, kolektif bir emek var. ÇYDD, Bademler Sanat Köyü, SEHAYDER, Ankara AKS ve YAZIDER gibi pek çok sivil toplum kuruluşu ile yerel inisiyatif organizasyona omuz veriyor.

1-8 Ağustos tarihleri arasındaki tüm konser, atölye, gösteri ve film taramaları tamamen ücretsiz olacak.