Son Mühür- İzmir haftanın son gününe boru patlakları ve elektrik arızalarıyla başladı. İZSU tarafından duyurulan verilere göre, 26 Temmuz Pazar günü şehrin pek çok noktasında ana boru arızaları ve Gediz Elektrik kaynaklı kesintiler nedeniyle musluklardan su akmıyor.

Aliağa’dan Karaburun’a, Gaziemir’den Konak’a kadar geniş bir ilçe hattındaa ekipler onarım mesaisini sürdürüyor. Kesinti süreleri ise bölgelere göre 1 ila 4 saat arasında değişirken İzmir'in merkezi ilçelerinden Konak'ta 10 saatlik kesinti olmsı bekleniyor.

Konak'ta 10 saatlik kesinti kabusu

En uzun süreli su kesintisi Konak ilçesinde yaşanıyor. Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap ve Yenidoğan mahallelerinde gece saat 01:57'de başlayan ana boru arızası nedeniyle sular öğle saatlerine kadar verilemeyecek.

İlçenin diğer yakasında yer alan Boğaziçi, Cengiz Topel, Emir Sultan, Güney ve Huzur mahalleleri ise Gaziler Caddesi önündeki arıza sebebiyle yaklaşık 2 saatlik kesintiden etkileniyor. Karabağlar’da da Zaimağa Caddesi ile 9170/6 Sokak üzerindeki boru patlakları nedeniyle Doğanay, Esenlik, Reis, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde vanalar kapatıldı.

Gaziemir ve Foça'yı da elektrik arızası vurdu

Gaziemir'de GDZ Elektrik kaynaklı kesinti su pompalarını devre dışı bıraktı. Akşam saatlerine kadar Atıfbey, Beyazevler, Dokuz Eylül, Fatih, Gazi, Gazikent, Irmak, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri ve Zafer SB bölgesine su verilemiyor.

Benzer bir durum Foça’da da hakim. Yenifoça Narezen ve Doğalkent mevkisindeki pompa terfi istasyonunun elektrik arızası nedeniyle Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde musluklar kurudu. İlçede ayrıca ana boru patlağı kaynaklı ek kesintiler de yaşanıyor.

Çevre ilçelerde son durum ne?

Arıza ekipleri kentin dört bir yanında sahada. Aliağa Şakran Hasbi Efendi, Bayındır Pınarlı, Bornova Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde yaklaşık 2 ila 4 saatlik tamirat çalışmaları sürüyor.

Günün diğer kesinti noktaları ise şöyle:

Karaburun'da İskele Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 4 saatlik kesinti var.

Kemalpaşa'da Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 2 saat su verilemiyor.

Seferihisar'da Kavakdere bölgesinde Ürkmez yolu üzerindeki arıza nedeniyle saat 11:56'ya kadar vanalar kapalı.

Çiğli'de Ataşehir Mahallesi 8211/15 Sokak'taki arıza sebebiyle sayaç kapatıldı.