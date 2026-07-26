Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir'de Azim Çelik Group'a yönelik iddialar kentte geniş yankı uyandırdı. Azim Çelik Group projelerinden ev veya araba alan ancak mağdur edildiklerini belirten vatandaşlar, Gaziemir’deki merkez ofis önünde bir araya geldi. İzmirli mağdur vatandaşlar, kaygılı olduklarını belirtirken net bir şekilde hukuk nezdinde bir açıklama beklediklerini söyledi.

“Mağdurlar Azim Çelik Group ofisinde toplandı”

Toplanarak basın açıklaması yapan mağdurlar, mağduriyetlerini dile getirip taleplerini alkışlarla protesto etti. Yaptıkları ödemelerin bir an önce tarafına iade edilmesini isteyen vatandaşlar yetkililere seslendi. Mağdurlar adına basın açıklamasında bulunan Ersin Uçar, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti. Uçar, devlet yetkililerinin konuya el atarak adli ve hukuki çerçevede konunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Biz mağduriyetimizin giderilmesini talep ettik”

Mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini belirten, mağdurlar adına basın açıklamasında bulunan Ersin Uçar “Burada birçok mağdurumuz var. Katılmayanda çok mağdurumuz var… Biz mağdurlar olarak burada sesimizi duyurmak için toplandık. Azim Çelik Şirketi, birçok mağdur arkadaşımıza farklı şekilde ev ve daire sattı. Temmuz ayı içerisinde belirli bir sıkıntıya girdiğini, öncelikle çalışanların işten ayrıldığını, sonrasında ise sosyal platformlarda bizlere bildirerek haberimiz oldu. Bu açıklamalara istinaden kendilerine birçok defa ulaşmaya çalıştım. Bu ulaşma gayretlerimizin çoğu boşa çıktı. En son seyrek ofisindeki birleşmemizle ve sesimizi duyurmamızla basın açıklamasında bulunuldu. Belirli projelerde herkesin hikayesi farklı… Projeleri kimi bitmiş, kimi hiç başlamamış. Katılanlar, kime ev ve para vermiş bunları ayrı ayrı değerlendirilerek süzgeçten geçirmek gerekiyor. Burada hepimiz aynı durumda mağdur değiliz. Biz, onlardan mağduriyetimizin giderilmesini talep ettik. Bize, çalışanları aracılığıyla ulaştılar. Kendilerine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz” diye konuştu.

“Güvence altında olmadığımız için kaygılıyız”

Şirketin mağduriyetlerini gidermeleri için açıklama beklediklerini, insanların güvence altında olmadıklarını vurgulayan mağdur Uçar “Evleri teslim ederek mağduriyetimizi gidereceklerini söylediler. Sonrasında ise yapılan açıklamalara hiçbir şekilde tamah etmememiz gerektiğini ilettiler. Bu mağduriyetlerin nasıl giderileceği ilgili açıklamanın yapılmaması, problemin çözümüne dair ifadelerin dile getirilmemesi bizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Burada mahkemeye giderek şikâyetçi olacak bazı kişilerin ekonomik olarak durumu yok. Avukat tutacağı paraları ve bütçeleri yok… 7 Temmuz’da istifaları duymuşken ev satışlarının devam etmesi bu şirketin mağduriyetini gidermeleri için açıklamada bulunmaması, kendini durdurarak insanları güvence altına almaması bizi inanılmaz derecede kaygılandırıyor” şeklinde konuştu.

“Net ve hukuk nezdinde açıklama bekliyoruz”

Net bir şekilde hukuk nezdinde Azim Şirketler Grup’tan açıklama beklediklerini, devlet yetkililerin konuya el atarak el uzatmalarını söyleyen Mağdur Uçar, “Daha önceden bizi bildiri olarak açıklamada bulunsalar biz kalan paralarımızı ödeyip beklerdik. Buradaki birçok mağdur, evini alma derdinde. Hiç kimse Kenan beyi ve eşi Büşra hanımı kötüleme derdinde değil. Tabi ki ticaret yapıyorlar ve problem yaşamışlardır. Bize net ve hukuk nezdinde açıklama yapmalarını bekliyoruz. Devlet yetkilerimizin konuya el atarak adli, hukuki çerçevede değerlendirerek bizim mağduriyetimizle ilgili el uzatılması büyük temennimizdir” dedi.