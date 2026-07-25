SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve para trafiği boyutlarıyla gündemden düşmeyen Seferihisar Belediyesi rüşvet soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin durumlarının yeniden ele alındığı tutukluluk değerlendirme duruşması tamamlandı.

İtirazlar Reddedildi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan incelemede şüpheli avukatlarının tahliye ve adli kontrol talepleri ile tutukluluğa yapılan itirazlar tek tek değerlendirildi. Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar hakkında herhangi bir serbest bırakma kararı vermedi. Hakim kararın gerekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu, MASAK raporları, dijital inceleme sonuçları ve şüphelilerin hukuki durumlarında tutuklama tedbirini değiştirecek yeni bir hususun bulunmadığını vurguladı.

Başkan, Yardımcılar ve Müteahhitler Cezaevinde

Alınan karar doğrultusunda soruşturmanın ana merkezinde yer alan belediye başkanı, başkan yardımcıları, belediye çalışanları, rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen müteahhitler ve tutuklu diğer şüphelilerin tamamı cezaevinde kalmaya devam edecek. Soruşturma makamlarının iddianame hazırlıklarını sürdürdüğü dosyada, dijital materyal incelemeleri ve mali kayıtların tetkiki devam ederken, şüphelilerin bir sonraki itiraz değerlendirmesine kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

