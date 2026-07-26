IMAX teknolojisi, yüksek çözünürlüğü, devasa perde boyutları ve gelişmiş ses düzeniyle standart sinemalardan ayrılıyor. Çekim aşamasından salon mimarisine kadar özel standartlara bağlı kalan bu sistemde, koltuklar perdeye daha yakın ve dik bir açıyla yerleştiriliyor. Böylece görüntü, izleyicinin yanal görüş alanını tamamen doldurarak filmin içindeymiş hissi yaşatıyor. Ancak sinema meraklıları arasında "Gerçek IMAX" ile "Dijital IMAX" arasındaki farklar sıkça tartışılıyor.

GERÇEK IMAX İLE DİJİTAL IMAX ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sinema dünyasında "Gerçek IMAX" olarak adlandırılan sistem, 15/70mm analog film makinesi kullanıyor. Bu salonlarda perde yüksekliği genelde 18 ile 25 metre arasında değişiyor ve ekran en-boy oranı 1.43:1 ölçüsüyle çalışıyor. Analog film karesi, dijital dünyada yaklaşık 18K ile 20K çözünürlüğe denk gelen detay sunuyor. Christopher Nolan gibi yönetmenler yapımlarını doğrudan bu devasa kameralarla çekiyor.

Dünyadaki ve Türkiye’deki ticari sinema salonlarının büyük kısmı ise Dijital IMAX ya da IMAX Laser altyapısından yararlanıyor. Mevcut salonların düzenlenmesiyle kurulan bu alanlarda 1.90:1 görüntü oranı tercih ediliyor. Görüntü aktarımı için iki adet 2K veya 4K dijital projektör bir arada çalışıyor.

TÜRKİYE'DE GERÇEK IMAX SALONU VAR MI?

Şu anda Türkiye’de 15/70mm analog film kullanan aktif bir "Gerçek IMAX" salonu bulunmuyor. Geçmişte Ankara MKEK Sanayi Müzesi veya Kocaeli Bilim Merkezi gibi kültür ile bilim odaklı alanlarda özel film makaralı sistemler kuruldu. Ancak bu alanların büyük kısmı vizyona giren ticari filmleri 70mm kopyayla gösterime sokacak altyapıyla işletilmiyor.

İSTANBUL'DA IMAX SİNEMA SALONLARI NEREDE VAR?

İstanbul’da hizmet veren IMAX salonlarının tamamı Paribu Cineverse bünyesinde yer alıyor. Şehrin hem Avrupa hem de Anadolu yakasında yer alan salonlar şunlardır:

Paribu Cineverse İstinyePark IMAX

Paribu Cineverse Marmara Park IMAX

Paribu Cineverse Akasya Acıbadem IMAX

Paribu Cineverse Hilltown IMAX