Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, ilçede bulunan sanayi bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Sanayi bölgesinin ilk etapta bir adasındaki işletmeleri ziyaret eden Gümüş, esnafın taleplerini ve çözüm önerilerini ilk ağızdan dinledi. Ziyaretlerde, altyapı, çevre, temizlik, ulaşım ve günlük ihtiyaçlar masaya yatırıldı, belediye ekiplerinin de çözüm odaklı çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretlerin yalnızca bugünle sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Vekili Fuat Gümüş, sanayi bölgesinin tamamının tek tek ziyaret edileceğini ifade etti. Saha incelemelerinin ardından özellikle temizlik hizmetlerinin güçlendirilmesi yönünde karar alındı. Sanayi bölgesinin düzenli ve sürekli temiz tutulması amacıyla bölgeye özel bir temizlik personelinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

“Çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Sanayi bölgesinin Seferihisar ekonomisinin önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Fuat Gümüş, “Sanayi esnafımızın yanında olmaya, sorunları masa başında değil sahada dinlemeye devam edeceğiz. Bugün ilk adayı ziyaret ettik. Önümüzdeki süreçte sanayi bölgemizin tamamını gezerek tüm esnafımızla bir araya geleceğiz. İlk değerlendirmelerimiz sonucunda bölgemize yalnızca sanayi temizliğinden sorumlu olacak bir personel görevlendirme kararı aldık. Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir sanayi alanı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.