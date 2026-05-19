Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir, 30 Ekim 2020 depreminin sonrasında sarsıldığı tsunami riskine karşı savunma hattı kuruyor.

Bilim insanlarının 30 bin ayrı senaryoyu test ederek hazırladığı veriler, Seferihisar’ı dünyanın sayılı güvenli limanlarından biri yapma yolunda. Hedef, haziran ayında UNESCO’dan resmi sertifikayı almak.

600 kilometrelik sahil şeridi tarandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi; ODTÜ, ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile omuz omuza vererek kentin 600 kilometrelik sahil şeridini taradı.

Bilgisayar simülasyonlarıyla hazırlanan "Olasılıksal Tsunami Baskın Haritaları" sayesinde, deniz kabardığında suların hangi sokaklara kadar ilerleyeceği artık kesin olarak biliniyor.

"Tsunamiye Hazır Kenti"

Bu hazırlıklar sonucunda Seferihisar, UNESCO destekli "CoastWAVE 2.0" projesine dahil edildi ve dünyada bu statüye aday gösterilen nadir yerlerden biri oldu.

Valilik, AFAD, Kandilli Rasathanesi ve yerel yönetimlerin birlikteliğiyle ilçe, İzmir’in ilk "Tsunamiye Hazır Kenti" olmaya aday gösterildi.

Afet eğitimleri başlatıldı

Uluslararası 12 şartı karşılamak için Akarca, Sığacık ve Ürkmez bölgelerinde acil durum kaçış rotaları çizildi. Ekipler caddelere yönlendirme tabelaları ve büyük bilgilendirme panoları koyarken, okullarda da öğrencilere yönelik uygulamalı afet eğitimleri başlatıldı.

"Son yüzyılda Türkiye’de tsunami gören tek ilçe"

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Sığacık’ın Ege'deki fay hatlarına ve deniz altı heyelan riskine yakınlığı sebebiyle önemli olduğunu vurguladı.

Yazın nüfusu katlanan ilçede siren ve erken uyarı sistemlerinin de kurulacağını belirten Özel, "Seferihisar-Sığacık, son yüzyılda Türkiye’de tsunami görülen tek ilçe diyebiliriz. Bu olay bize riskin ne kadar somut olduğunu gösterdi." dedi.

"Deprem sonrası denizde ani çekilme tsunami riskinin ilk işaretidir"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise levhaların yerinin plansız şekilde seçilmediğini, dalgaların daha hızlı ilerlediği dere yataklarının ön planda tutulduğunu söyleyerek,

"Deprem sonrası denizde ani çekilme tsunami riskinin ilk işaretidir. Böyle bir durumda vatandaşların vakit kaybetmeden tahliye rotalarını kullanarak güvenli bölgelere yönelmesi gerekiyor. Yerleştirilen panolar ve tabelalar bu süreçte hayat kurtaracak." dedi.