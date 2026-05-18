EFES 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Seferihisar'da kurulan Savunma Sanayi Sergisi, halk günü etkinliğiyle ziyaretçilerini ağırladı. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki sergiye her yaştan vatandaşın yanı sıra öğrenciler ve tatbikatta görev alan yabancı askeri personel katıldı. Ziyaretçiler, yerli ve milli imkanlarla üretilen askeri teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu.

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda, müttefik ülkelerin katılımıyla yapılan tatbikatın son hazırlıkları da yakından takip edildi. Alandaki teknoloji stantları gün boyu yoğun ilgi gördü.

İnsansız teknolojiler ve ağır silahlar sergilendi

Ziyaretçiler, modern savaş sahasında kullanılan birçok yeni nesil askeri teçhizatı yerinde gördü. Sergilenen ürünler arasında insansız hava araçları, roket sistemleri, robot köpekler, tanklar, hava savunma sistemleri ve kamikaze dronlar yer aldı.

Katılımcılar, yerli savunma sanayisinin ulaştığı üretim seviyesini doğrudan gözlemleme şansı yakaladı. Özellikle çevre okullardan gelen öğrenciler, askeri teknolojilere ve sergi alanındaki araçlara büyük ilgi gösterdi.

Yabancı askerler teknik bilgi aldı

Sergiyi gezen yabancı askeri personeller, Türk savunma sanayi firmalarının geliştirdiği ürünleri detaylıca inceledi. Görevli mühendisler ve stant yetkilileri, silah sistemlerinin teknik özellikleri hakkında katılımcılara ve yabancı askeri heyetlere bilgi verdi.

Halk günü etkinliği, yerli imkanlarla geliştirilen mühimmat, araç ve yazılımların operasyonel gücünü sivil katılımcılarla buluşturmuş oldu. Vatandaşlar ve öğrenciler, askeri personelle hatıra fotoğrafları çektirerek alanı gezdi.



