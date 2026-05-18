SON MÜHÜR/Cumhur erkek-İzmir’in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi, hafta sonu gastronomi ve kültür meraklılarının akınına uğradı. Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen 11. Geleneksel Gülbahçe Arnavut Böreği Festivali, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün süren şölen, hem damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı hem de renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir’in Dört Bir Yanından Akın Ettiler

Geçen yıllara oranla bu yıl çok daha büyük bir ilginin gözlendiği festivale, sadece Urla’dan değil, İzmir’in merkezinden ve çevre ilçelerinden binlerce vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanını dolduran ziyaretçiler, stantlarda sergilenen el emeği ürünleri ve geleneksel lezzetleri inceleme fırsatı buldu.

Başkan Selçuk Balkan ve Muhtar Alaattin Bulut’tan Ev Sahipliği

Organizasyonun eksiksiz ve kusursuz şekilde yürütülmesi ziyaretçilerden tam not aldı. Festivalin açılışını gerçekleştiren Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yerel kültürlerin ve gastronomi miraslarının yaşatılmasının önemine değinerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Gülbahçe Mahallesi Muhtarı Alaattin Bulut’un koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar sayesinde, binlerce misafir festival alanında ağırlanarak yerel konukseverliğin en güzel örneği sergilendi.

En Güzel Arnavut Böreği İçin Yarıştılar

Festivalin en heyecanlı anları ise her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel börek yarışmasında yaşandı. Birbirinden maharetli ellerin hazırladığı çıtır çıtır, kat kat açılmış otlu, kıymalı ve pırasalı orijinal Arnavut börekleri, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yarışmada dereceye giren isimler ödüllendirilirken, festival alanı iki gün boyunca süren müzik dinletileri, halk oyunları gösterileri ve etkinliklerle tam bir şenlik havasına büründü.

Gülbahçe Halkı Mutlu

Gülbahçe mahallesinde yapılan 11. Arnavut Böreği Festivali'nden son derece memnun olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden kamu görevlisi Çetin Aygör, Emlakçı Hüdaverdi Çakı, emekli Adem Acar ve Rıfat Çatar, Arnavut Böreği Festivali'nin hafızalardan silinmeyecek anılar bıraktığını, festivalin her geçen yıl daha fazla ilgi görmesinin kendilerini de mutlu ettiğini söylediler.