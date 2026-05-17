İzmir’de gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı çerçevesinde kurulan savunma sanayisi sergisi, ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu. Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat Alanı’nda kapılarını açan organizasyonda Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi firmaları, geliştirdikleri yerli ve milli teknolojileri katılımcıların beğenesine sundu.

Yerli savunma teknolojileri beğeniye sunuldu!

Sergide savunma sanayisinin önemli kuruluşları arasında Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN da yer alan isimler oldu. Firmalar, son yıllarda geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerini katılımcılara tabıtırken, ziyaretçilere çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Robot köpekler ilginin odağı!

Serginin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise robot köpeklerin bulunduğu alan oldu. Teknolojik özellikleriyle ön plana çıkan robotik sistemler, ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde incelemeye tabii tutuldu. Özellikle çocuklar ve gençler robot köpeklerle fotoğraf çektirmek için uzun süre stant önünde yer aldı.

Sergi yarın sona erecek!

Yoğun katılımla gerçekleştirilmeye devam eden savunma sanayisi sergisinin yarın sona ereceği ifade edildi.