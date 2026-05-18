Son Mühür- İzmir hem haftaya hem de güne susuz başladı. İzmir'in bir ucundan diğer ucuna su sıkıntısı çekilirken güncel liste İZSU tarafından yayımlandı. Hem planlı bakım hem de arıza kaynaklı onlarca mahalleyi etkileyecek 18 Mayıs Pazartesi güncel kesinti listesi ise şu şekilde:

2 ilçeye planlı kesinti vurdu!

8 saate kadar uzanan kesintiler 2 ilçede etkili olacak. İzmir'in Karabağlar ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle sular verilmeyecek. Yapılan açıklama ise şu şekilde:

"İzmir genelinde sürdürülen içme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında; Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Mahallesi’nde arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek altyapı çalışmaları sebebiyle, 15.05.2026 Cuma gününden başlayarak 28 gün boyunca (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük kurban bayramı günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."



İzmir'in göz bebeği ilçelerinden Konak'ta ise hat deplase çalışması sebebiyle 8 saat sular olmayacak. İZSU tarafından yapılan açıklama ise "İdaremizin Konak ilçesi Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan yağmur suyu altyapı yatırımına ait inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu çalışmanın Cumhuriyet Bulvarı çıkışında bulunan içme suyu hattı ile çakışması sebebiyle yürütülecek hat deplase çalışmaları için 18.05.2026 Pazartesi günü saat 09:00 - 17:00 arasında 8 saat süreli su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden ilçenin Alsancak, Kültür ve Turgut Reis mahalleleri etkilenecektir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar; anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Arıza kaynaklı kesintiler!

Bayraklı

Etkilenen Mahalleler: Çay, Muhittin Erener, R. Şevket İnce

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 09:23 ile 12:23 arası (Yaklaşık 3 saat)

Nedeni: 2136/1 Sokak içindeki ana boru arızası.

Bergama

Etkilenen Mahalleler: Fatih, Maltepe

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 08:30 ile 10:30 arası (Yaklaşık 2 saat)

Nedeni: Ana boru arızası.

Konak

Etkilenen Mahalle: Alsancak

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 09:29 ile 11:29 arası (Yaklaşık 2 saat)

Nedeni: 1456 Sokak No:56 önündeki ana boru arızası.

Konak

Etkilenen Mahalleler: Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 09:03 ile 11:03 arası (Yaklaşık 2 saat)

Nedeni: 3513 ile 3514 kavşağı su kaçakları bölge sayaç bakımı.

Konak

Etkilenen Mahalleler: Boğaziçi, Emir Sultan, Güney

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 03:00 ile 09:30 arası (Yaklaşık 6,5 saat)

Nedeni: 2203---36 önündeki ana boru arızası.

Seferihisar

Etkilenen Mahalle: Sığacık

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 09:15 ile 12:00 arası (Yaklaşık 3 saat)

Nedeni: Sığacık 137/27 Sokak'taki doğalgaz çalışması esnasında ana boruya verilen hasar.

Tire

Etkilenen Mahalle: Turan

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arası (Yaklaşık 2 saat)

Nedeni: Ana boru arızası.

Ödemiş

Etkilenen Mahalleler: Akıncılar, Anafartalar, Atatürk, Bengisu, İnönü, Kuvvetli, Mimar Sinan, Zafer

Kesinti Süresi: 18.05.2026 saat 09:00 ile 17:00 arası (Yaklaşık 8 saat)

Nedeni: Ödemiş ilçesi 2500'lük (Orta Kat Depo) ana hat deposunda meydana gelen ana boru arızası.