Türkiye gündeminde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son günlerdeki gündemi ise komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisi oluşturuyor. Deniz Göktaş'a eleştirilerin yanı sıra destek olanlar da olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekmişti. Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Biz vatanını seven aklı hür bir gençlik istiyoruz, onların beklediği ise eleştirmeyen biat neslidir. Onların yaptığı espri yapanı, tweet atanı sorgusuz sualsiz içeri atmaktır. Bu kirli tezgahlara tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nun bu açıklamalarına ise MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den yanıt gecikmedi.

"Desteklenecek başka gençler bulamadın mı da her önüne gelene sarılıyorsun?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve Müsavat Dervişoğlu'nu eleştiren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "

Musavat!

Biz de vatanını seven, aklı hür, vicdanı hür bir gençlik istiyoruz.

Ama sizin “aklı hür”den anladığınız; Müslümanın inancına, milletin kutsalına hakaret etmek midir?

Desteklenecek, arkasında durulacak başka gençler bulamadın mı da her önüne gelene sarılıyorsun?

Çöplükler; omurgasızların, geçmişini satanların ve değerlerini pazarlayanların eskileriyle dolu.

Bütün değerlerini beş kuruşa sattın, bari inancımıza ve kutsalımıza dokunma.

Sana tek birşey söylüyorum;

Tüh yüzüne!" ifadelerini kullandı.