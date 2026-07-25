Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25.07.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı gözlerden kaçmadı. 4 adet taşınmazını satışa çıkaran Güzelbahçe Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 89 milyon TL olarak dikkat çekti.

3 tanesi Çamlı, 1 tanesi Yelki Mahallesi'nde!

Güzelbahçe Belediyesi tarafından satışa konulan 4 taşınmazdan 3 tanesi Çamlı Mahallesi'nde yer alıyor. 1 tanesi ise Yelki Mahallesi'nde bulunuyor. Çamlı Mahallesi'ndeki ilk taşınmaz1.336,02 m²'lik alanıyla 2649 Ada 8 parselde yer alıyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 21 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Çamlı Mahallesi'ndeki ikinci taşınmaz ise yine 1.336,02 m²'lik alanıyla 2649 Ada 9 parselde yer alıyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise yine 21 milyon TL. Çamlı Mahallesi'ndeki son ise 1.336,00 m²'lik alanıyla 2649 Ada 10 parselde bulunuyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 21 milyon TL.

Yelki Mahallesi'nde taşınmaz ise Bodrum + Zemin + 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm niteliğindeki dubleks mesken olarak dikkat çekiyor. 2138 Ada 10 parselde bulunan taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 26 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Güzelbahçe Belediye Başkanlığı tarafından bahse konu olan 4 taşınmaz, 21.06.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yine satışa konulmuştu.

İhaleler ne zaman?

4 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 12.08.2026 tarihinde 11.30-12.15 saatleri arasında Atatürk

Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe/İZMİR adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince gerçekleştirilecek.