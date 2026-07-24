Son Mühür- İzmir Güzelbahçe’de dikkat çeken bir satış ihalesi yapılacak. Güzelbahçe Belediyesi Çamlı Mahallesinde bulunan üç arsayı ve Yelki Mahallesi’ndeki dubleks meskeni kapalı teklifle satışa sundu. Değeri 89 Milyon TL’yi bulan taşınmazlar içi ihale 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Çamlık’taki arsalar satışta

Çamlık Mahallesindeki arsaların her biri 1.336 metrekare büyüklüğünde, her arsa için de 21 milyon TL isteniyor. Arsaların toplam satış değeri ise 63 milyon TL'ye ulaşıyor.

Bedeli 26 milyon TL

Güzelbahçe Belediyesi, Yelki Mahallesindeki 159,69 metrekare büyüklüğündeki dubleks meskeni Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan taşınmaz için belirlenen bedel ise 26 milyon TL oldu.

Peşin ve taksit ödeme imkanı

İhaleyi kazanan kişiler için farklı ödeme seçenekleri var. Vatandaş peşin ödeme yapabileceği gibi talep etmeleri halinde bedelin yüzde 25'ini peşin yatırarak kalan kısmı kanuni faiziyle birlikte üç eşit taksitte ödeme imkanından da yararlanabilecek.

İhale öncesinde isteklilerin teklif dosyalarını 12 Ağustos 2026 saat 10.30'a kadar Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. İhale aynı gün belediye encümeni tarafından gerçekleştirilecek.