Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in gözde tatil beldelerini birbirine bağlayan ana güzergahlarından Çeşme Otoyolu’nda vatandaş, otoyol üzerindeki yol çizgilerinin büyük ölçüde silindiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Özellikle yaz dönemlerinde sıklıkla tercih edilen yolda, çizgilerin silinmesinin şerit takibini zorlaştırmasıyla sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı belirtilerek ‘Acil müdahale’ çağrısı yapıldı.

Şerit ayrımları görünmez hale geldi

Özellikle yoğun trafik akışının ve yüksek hızların olduğu otoyollarda şerit ayrımlarının neredeyse görünmez hale geldiğini ifade eden sürücüler, özellikle gece saatlerinde ve olumsuz hava koşullarında şerit takibi yapmanın neredeyse imkansız hale gelebileceğini söyledi. Sürücüler, durumun kazalara davetiye çıkarabileceği yönünden endişelerini de paylaştı.

Her gün binlerce araç kullanıyor

Yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki Çeşme Otoyolu, Balçova’dan başlayıp Güzelbahçe ve Urla ilçelerinden geçerek İzmir’in en çok turist alan ilçelerinin başında gelen Çeşme’yi diğer ilçelerle birbirine bağlıyor. Yol aynı zamanda İzmir Çevre Yolu’na da bağlanıyor. Her gün binlerce aracın kullandığı otoyolda olası kaza ve kayıpların yaşanmaması için bir an önce yetkililerin müdahale etmesi gerektiğinin de altı çizildi.