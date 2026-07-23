Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan sürecinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Mahkeme kararıyla 38’inci olağan kurultay iptal edilmiş, genel başkanlık görevi ise Özgür Özel’den önceki genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na devredilmişti. Yaşananların ardından uzun süredir tartışmalar sürerken son olarak Özel’in TBMM grup toplantısında veda ederek yeni partiyi işaret etmesinin ardından CHP’li birçok isim birer birer istifa yoluna gitti. İzmir’de ise yeni bir gelişme yaşandı. Birçok isim partiden istifa ettiğini duyururken, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı ile ilgili dikkatleri çeken bir iddia ortaya atıldı. İlçe başkanlığı olduğu öne sürülen binanın tabelasının parça parça sökülerek indirildiği, bina içindeki taşınmazların da taşındığı öne sürüldü.

Seyrek o iddialara yanıt verdi: Organik bağı bulunmuyor

Söz konusu iddialara CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek yanıt verdi. Seyrek, “CHP Güzelbahçe İlçe başkanlığı mevcut yerinde yer almakta. Fakat butlan mevzusu çıktığında olabilecek durumlar için yeni bina kiralamıştık. Tabelanın kaldırıldığı yer bu yeni bina, CHP ile organik bağı bulunmayan bina” dedi.

“Yeni partinin ilçe binası olacak”

Daha önce orada CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı tabelasının olup olmadığının sorulması üzerine ise Seyrek, “Orada CHP tabelası vardı. CHP’nin satın aldığımız ilçe binası mevcut duruyordu ve biz oradaydık. Burayı ise şahıs üzerine kiraladık; gençlik kollarımız ve kadın kollarımız o bina küçük diye burada yer alıyordu. Biz de arada sırada gelip gidiyor ve bazı toplantılarımızı burada yapıyorduk. Yeni partinin kurulma süreci gerçekleştiği için mevcut CHP binası olduğu gibi duruyor; bu bina yeni parti resmileştiğinde yeni partinin ilçe binası olacak. Bina şahıs üzerine kiralandı. Yeni parti resmileştiğinde yeni ilçe başkanı resmi olarak imzalar burayı ve partinin resmi yeri burası olur” ifadelerini kullandı.

“İnanılmaz şeyler bunlar…”

Söz konusu binadaki taşınmazların da binadan çıkarıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine de Seyrek, “Şu anda binanın içinde oturuyorum ve sadece sandalye var. Kim onu söylüyorsa inanılmaz şeyler bunlar. Buranın hiçbir eşyası CHP’nin demirbaşı olarak kayıtlı değildi, zaten eşyalar da olduğu gibi duruyor. Hem CHP’nin resmi binası hem de resmi olmayan şahıs üzerine olan binanın içindeki malzemeler olduğu gibi duruyor” diye konuştu. Seyrek, söz konusu tabelası kaldırılan binanın ilçe saymanı Nihat Sevinç’in üzerine kiralandığı bilgisini de verdi.