Son Mühür- CHP İzmir'de gerçekleşen istifaların ardından CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında olağanüstü toplandı. Masada örgüt yapısını yeniden şekillendirecek radikal kararlar vardı.

Güzelbahçe ve Dikili’de yönetimler feshedildi

Yapılan olağanüstü toplantıdaki değerlendirmelerin ardından Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ile Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, yönetim kurullarıyla birlikte görevden alındı.

Boşalan koltuklara hızlı atama

Örgüt çalışmalarında boşluk yaratmak istemeyen CHP İzmir il yönetimi, görevden almalar ve istifalarla boşalan 4 ilçeye vakit kaybetmeden yeni isimleri atadı.

Atama listesi şu şekilde belirlendi:

Karabağlar: Bülent Sözüpek

Selçuk: Ali Akyüz

Dikili: Neriman Tanış

Güzelbahçe: Fulya Alçay

Defterler ve belgeler teslim alınacak

Karar sadece atamalarla sınırlı kalmadı. Hukuki ve idari süreçlerin eksiksiz işlemesi için il yönetim kurulu üyelerinden özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan bu ekip görevden alınan ilçe binalarına giderek karar defterlerini, resmi evrakı ve demirbaş belgelerini teslim alacak.

Gümrükçü: "Tek bir saniyelik boşluğa izin vermeyiz"

Süreçle ilgili net konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, tabanın güvendiği isimlerle yola devam ettiklerini söyledi. Gümrükçü, parti çalışmalarının duraksamayacağını belirterek şu mesajı verdi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Makamlarımızı borçlu olduğumuz partimize ve bize oy veren halkımıza sadakatimiz tam. Zaten bu parti 102 yıldır bu sayede ayakta. Kimsenin şüphesi olmasın; CHP bugün dünden çok daha kararlı. Yeni atanan arkadaşlarımızın iktidar yürüyüşümüze güç katacağına inanıyorum."

