Son Mühür- Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti'nin kurulmasıyla İzmir genelinde de istifalar sürüyor. CHP'li ilçe yönetimleri de istifa etmeye devam ediyor. CHP Aliağa ilçe başkanlığı da pazartesi günü istifa edeceklerini açıkladı.

"Pazartesi günü toplu olarak istifa edeceğiz"

CHP Aliağa ilçe yönetimi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa İlçe Örgütü olarak; ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısının ardından, delegelerimizin, mahalle temsilcilerimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın ve geçmiş dönem ilçe başkanlarımızın katılımlarıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan ortak irade doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden istifa etme ve seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulacak yeni siyasi harekette mücadelemizi sürdürme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda; ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, delegelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz ve bu kararı paylaşan örgüt üyelerimizle birlikte Pazartesi günü saat 18.30'da CHP Aliağa İlçe Başkanlığı binası önünde düzenleyeceğimiz basın açıklamasının ardından toplu olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden istifa edeceğiz. Toplantımıza katılan geçmiş dönem ilçe başkanlarımızın tamamı da, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi süreçte halkın değişim talebinin, demokratik siyasetin ve mücadelenin, Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulacak yeni bir siyasi hareketle sürdürülmesi gerektiği yönünde ortak görüş bildirmişlerdir."

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Bizler, yıllarımızı verdiğimiz, emeğimizi ve mücadelemizi büyüttüğümüz bir siyasi geleneğe sırtımızı dönmüyoruz. Tam tersine; halkın iradesine, demokrasiye ve değişim umuduna sahip çıkıyoruz. Aldığımız bu karar, kişisel hesapların değil; örgüt iradesinin, vicdanın ve ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir sonucudur. Türkiye'nin umuda, adalete, demokrasiye ve yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte yeni bir yolda yürümeye ve halkın umudunu büyütecek yeni siyasi oluşumun çatısı altında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar omuz omuza mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, demokrasiye, halkın iradesine ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanan herkesi bu yeni yürüyüşte birlikte olmaya davet ediyoruz."