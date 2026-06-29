SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince perşembe günü düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandı. Sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilen 20 kişiden 17’si tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilirken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Daha önce adliyeye sevk edilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verilmiş, annesi Meryem Yiğit ise emniyet ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

3 Şüphelinin İfadesi Alındı

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 17 kişinin mahkemedeki duruşması başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında süren duruşmada şu ana kadar 3 şüphelinin ifadesinin alınması tamamlandı.

Başkan ve Yardımcıları En Son Dinlenecek

Mahkemenin yürüttüğü sorgu trafiğine dair edinilen bilgilere göre, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcılarının ifadelerinin en son aşamada alınacağı öğrenildi. Diğer şüphelilerin beyanlarının tamamlanmasının ardından başkan ve yardımcılarının sorgusuna geçilecek.

Adliyede Sabahın İlk Işıklarına Kadar Mesai Sürecek

Çok sayıda şüphelinin bulunması, dosyadaki delil klasörlerinin kapsamı ve ifadelerin uzunluğu nedeniyle duruşmanın sabahın ilk ışıklarına kadar kesintisiz devam edeceği tahmin ediliyor. Nöbetçi mahkemenin tutuklama istemlerine ilişkin kararını sabaha karşı netleştirmesi bekleniyor.