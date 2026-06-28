Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Foça ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Foça Kitap Şenliği'nde, bağışçılardan toplanan 2 bin 600 kitap vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte kitapseverler, aralarında nadir basımların da yer aldığı eserlerden ücretsiz olarak en fazla 3 adet alma imkanı buldu.

Gönüllü müzisyenlerin eşlik ettiği şenlik, çevre illerden gelen ziyaretçilerden ve her yaş grubundan okurdan yoğun ilgi gördü.

Sınav sonrası gençlere ve çocuklara moral oluyor

Foça Kitap Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, yıl boyunca ilçe içinden ve dışından toplanan kitaplar roman, öykü, şiir ve güncel siyaset gibi kategorilere ayrılarak stantlara dizildi. Kulüp Başkanı Alptekin Aydın, şenlik tarihini özellikle LGS ve YKS sınavlarının bitişine denk getirdiklerini belirtti.

Aydın, kulüp olarak üç haftada bir toplanıp kitap okuduklarını ve paylaştıklarını ifade ederek, "Kitap dağıtmak, okumak, okutmak iyidir, bize moral verir mottosuyla hareket ediyoruz. Bu yıl hazırladığımız 2 bin 600 kitapla her yaş grubuna ve her görüşe hitap etmeyi amaçladık" dedi.

"Okuyan insandan kimseye zarar gelmez"

Şenliğe katılan vatandaşlar ve gençler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Manisa’dan arkadaşlarıyla gelen Demir Heybet ve ilkokul öğrencisi Derin Keser, stantlardan kendilerine uygun kitapları seçtiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçeyi ziyaret ederken şenlikle karşılaşan yazılım mühendisi Atılay Can Erkek ise projenin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Kitap dağıtımının gençlerimiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Okuyan bir insandan kimseye zarar gelmez. Milletine, vatanına her zaman sahip çıkar. O yüzden bu etkinliği çok değerli buluyoruz."

Saat 16.00’da başlayan kitap dağıtımı ve meydandaki edebi sohbetler, akşam saat 20.00’ye kadar kesintisiz devam etti.

