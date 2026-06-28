İzmir Foça'da makilik alanda meydana gelen yangının, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi. Yenibağarası yolu üzerinde meydana gelen yangın, çevrede kısa süreli paniği de beraberinde getirirken, bölgeye intikal eden itfaiye ve orman ekipleri alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Karadan ve havadan mücadele!

Yangın ihbarının gelmesinden sonra bölgeye çok sayıda ekip intikal etti. Söndürme çalışmalarına 4 arazöz ile karadan müdahale gerçekleştirilirken, 1 hava aracı da havadan destek sağladı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılma riski taşıyan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Sıçramadan söndürüldü!

Yangının yerleşim alanlarına varmaması için kritik noktalarda yoğun önlemlerde bulunan ekipler, alevlerin ilerleyişini engelleyerek olası bir tehlikeyi de engellemiş oldu. Hızlı müdahale sonucunda yangın çevredeki yerleşim yerleri ve doğal alanlara zarar vermeden kontrol altına alınmış oldu.

Soğutma çalışmalarına start verildi!

Alevlerin kontrol altına alınmasından sonra bölgede yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmalarına start verildi.

Takip üst düzey!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Karaman ile itfaiye şube müdürleri de yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.