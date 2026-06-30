Seferihisar'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 34 düzensiz göçmen yakalanırken, karada gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Kara üzerinde tespit edildiler! Çok sayıda kişi!

Gelen bilgiler çerçevesinde, Seferihisar'da görevini sürdüren Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim), gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti esnasında karada bir grup düzensiz göçmeni belirledi.

Ekiplerin gerçekleştirmiş oldukları operasyon sonucunda yakalanan grupta 2 çocuğun da yer aldığı ve toplamda 34 düzensiz göçmenin bulunduğu ifade edildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltında!

Operasyon çerçevesinde düzensiz göç organizasyonunda yer aldığı düşünülen 1 kişi de ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

