Son Mühür- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince perşembe günü şafak operasyonu ile gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de bulunduğu 20 kişi, Yeşilyurt Hizmet Binası’ndan alınarak Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından, aralarında Başkan Yetişkin’in de yer aldığı 17 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, bir kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de olmak üzere 25 kişi gözaltına alınmıştı. Cuma günü emniyette ifadeleri tamamlanan Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit serbest kalmıştı. Dün ise Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilen Onur Yiğit için mahkeme, adli kontrol ve ev hapsi cezası vererek serbest bırakılmıştı.

İsmail Yetişkin de dahil 20 şüphelinin savcılık işlemleri bugün Seferihisar Adliyesi'nde devam ederken, nöbetçi savcılık kararını mahkemeye sundu. Yetişkin dahil 17 şüphelinin işlemleri nöbetçi mahkemede devam ediyor.