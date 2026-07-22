Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Seferihisar Çocuk Belediyesi, yaz döneminde 6-16 yaş grubundaki çocuklara yönelik akademik, sanatsal ve sportif atölyeler düzenledi. Atölye çalışmalarına toplam 932 kayıt yapılırken, yıl içindeki etkinliklerle 2 bin 800 çocuğa ulaşıldı.

Seferihisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Belediyesi, yaz döneminde farklı alanlarda eğitim programları sundu. 6-16 yaş arası çocukların katıldığı program kapsamında akademik destek, sanat, spor ve doğa eğitimleri bir arada yürütüldü.

Teorik eğitim ve uygulamalı çalışmalar bir arada

Yaz dönemi boyunca yürütülen atölye çalışmalarında şu başlıklar öne çıktı:

Akademik Ve Zeka Oyunları: İngilizce, hızlı okuma, LGS etüt, satranç ve akıl oyunları.

Sanat Ve Müzik: Resim, seramik, ebru, geri dönüşüm atölyeleri ile piyano, keman ve bağlama dersleri.

Spor Etkinlikleri: Bocce, pickleball, çocuk yogası ve halk oyunları.

Teorik eğitimlerin yanı sıra tesis bünyesindeki sera ve hayvan çiftliğinde uygulamalı dersler yapıldı. Çocuklar tohum ekimi, bitki yetiştirme ve hayvan bakımı süreçlerine doğrudan katıldı.

Çocuk Meclisi Ekosistemi kuruluyor

Seferihisar Belediyesi, çocukların yerel yönetime katılımını sağlamak amacıyla "Çocuk Meclisi Ekosistemi" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. 9-14 yaş grubuna yönelik tasarlanan projede çocuklar; kent yönetimi, katılımcı demokrasi ve proje geliştirme konularında eğitim alacak. Öğrenciler, kente dair fikir ve önerilerini projelendirerek belediye yönetimine sunabilecek.

"Geleceğe hazırlayan bir yaşam alanı"

Çocuk Belediyesi’nin çalışmalarını değerlendiren Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, merkezin çok yönlü bir gelişim imkanı sunduğunu belirtti.

Gümüş yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın özgüvenli ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi için eğitimden sanata, spordan doğaya kadar geniş bir alan sunuyoruz. Kuracağımız Çocuk Meclisi ile çocuklarımızın kent yönetiminde söz sahibi olmalarını ve kendi fikirlerini üretmelerini hedefliyoruz" dedi.