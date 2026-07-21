Son Mühür/ Osman Günden- Seferihisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek ilçe genelinde mahalle mahalle kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Mahallelerde titizlikle yürütülen bu yenileme çalışması sayesinde hem sokaklar güvenli hale getiriliyor hem de uzun süredir çözüm bekleyen çevre düzenlemeleri hız kaybetmeden tamamlanıyor.

Ekiplerin sahadaki ilk adreslerinden biri Tepecik Mahallesi oldu. Mahalle sınırları içerisinde yer alan 1500, 1502, 1511, 1530 ve 1533 numaralı sokaklarda yol düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Araç ve yaya trafiğini daha güvenli ve konforlu kılmayı hedefleyen bu çalışmada ekipler sokakları baştan aşağı yenilemek üzere yoğun mesai harcıyorlar.

Turgut Mahallesi Mezarlığı’nda ise ziyaretçilerin daha rahat, konforlu ve düzenli bir alanda bulunabilmesi adına yürütülen çevre düzenlemesinde oldukça yoğun malzeme sevkiyatı yapıldı. Çalışmalarda alana toplam 11 kamyon dolusu malzeme taşınırken yaklaşık 500 metreküp dolgu serimi yapıldı. Yapılan bu işlemlerle birlikte mezarlık alanı hem görünüm hem de erişilebilirlik açısından çok daha iyi bir yapıya kavuştu.

Akarca Sahil yolunda artık günler sayılıyor

İlçe sakinlerinin ve bölgeye gelen misafirlerin uzun zamandır beklediği Akarca Sahil yolu projesinde de sona gelindi. Tamamlanmasına sayılı günler kalan yolun açıldığı andan itibaren Seferihisar’ın kent estetiğine önemli bir değer katması bekleniyor.

Seferihisar’ın her köşesine aynı özenle yaklaşıyoruz

Yürütülen projeler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Fuat Gümüş, belediyecilik anlayışlarının hedefinde eşit hizmet olduğunu vurguladı. Yapılan görüşmelerde şu ifadeler kullanıldı:

“Seferihisar’ın her mahallesi bizim için aynı değere sahip. Hizmeti belirli noktalara değil, ilçemizin tamamına ulaştırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle planladığımız yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenliğini artıran ve yaşam kalitesini yükselten her çalışmayı büyük bir titizlikle takip ediyoruz.”

“Önceliğimiz hizmet üretmek. Sorunları yerinde tespit ediyor, çözümleri vakit kaybetmeden uyguluyoruz. Seferihisar’ın her köşesine aynı özeni göstermeye, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmeti ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”