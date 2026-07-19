Son Mühür- 19 Temmuz Pazar sabahına az bulutlu ve sakin bir gökyüzüyle uyanan İzmir’de, günün ilerleyen saatleri için adeta sıcaklık alarmı verildi. MGM’nin son verilerine göre ilçe ilçe büyük farklılıklar gösteren hava durumu, pazar planı yapan tüm İzmirlileri yakından ilgilendiriyor. Çeşme ve Foça gibi sahil noktaları günü daha katlanılabilir sıcaklıklarla atlatmaya hazırlanırken, Tire ve Bayındır gibi iç ilçeler adeta bir fırın sıcaklığıyla karşı karşıya kalacak.

İzmir'in 30 ilçesinde 19 Temmuz 2026 günü en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları

Aliağa: İlçede günün en düşük sıcaklığı 23, en yüksek sıcaklığı ise 35 derece olarak ölçülecek.

Balçova: Gece saatlerinde 21 dereceye kadar düşen sıcaklık, gün içinde 36 dereceyi bulacak.

Bayındır: Sıcaklığın en yüksek hissedileceği yerlerden biri olan ilçede termometreler 22 ile 41 derece arasında değişecek.

Bayraklı: Güne 24 derece ile başlayan ilçede, günün en yüksek sıcaklığı 39 dereceye kadar tırmanacak.

Bergama: İlçede günün en düşük sıcaklığı 21 derece, en yüksek sıcaklığı ise 38 derece olacak.

Beydağ: Serin bir gece geçiren ilçede en düşük sıcaklık 20 derece, en yüksek sıcaklık ise 40 derece olarak kaydedilecek.

Bornova: İzmir'in sıcak noktalarından Bornova'da sıcaklık en düşük 26, en yüksek ise 40 derece seviyelerinde seyredecek.

Buca: İlçede gün içindeki en düşük sıcaklık 23 derece iken, en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor.

Çeşme: Nispeten daha serin bir gün geçirecek olan Çeşme'de sıcaklıklar 23 ile 31 derece arasında ölçülecek.

Çiğli: Gece en düşük 21 dereceyi görecek olan ilçede, günün en yüksek sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak.

Dikili: İlçede günün en düşük sıcaklığı 21 derece, en yüksek sıcaklığı ise 36 derece civarında seyredecek.

Foça: Deniz esintisinin hissedileceği Foça'da termometreler en düşük 23, en yüksek ise 33 dereceyi gösterecek.

Gaziemir: Güne 24 derece ile adım atan ilçede günün en yüksek sıcaklığı 37 derece olacak.

Güzelbahçe: Sahil şeridindeki Güzelbahçe'de en düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık ise 33 derece olarak tahmin ediliyor.

Karabağlar: İlçede en düşük sıcaklığın 23 derece, gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise 34 derece olması bekleniyor.

Karaburun: Yarımadanın uç noktasındaki ilçede sıcaklıklar gün içinde 23 ile 34 derece arasında değişecek.

Karşıyaka: Gece 23 dereceye kadar gerileyen hava sıcaklığı, günün en yüksek saatlerinde 38 dereceye ulaşacak.

Kemalpaşa: İlçede günün en düşük sıcaklığı 21 derece, en yüksek sıcaklığı ise 38 derece olarak ölçülecek.

Kınık: Güne 22 derece ile başlayacak olan Kınık'ta en yüksek sıcaklık 38 dereceyi bulacak.

Kiraz: İç kesimlerdeki ilçede en düşük sıcaklık 21 derece iken, gün içinde 40 dereceye kadar yükselen yoğun bir sıcaklık görülecek.

Konak: Kent merkezinde günün en düşük sıcaklığı 24 derece, en yüksek sıcaklığı ise 36 derece olacak.

Menderes: İlçede gece en düşük sıcaklık 22 derece, gündüz ise en yüksek sıcaklık 38 derece seviyelerinde seyredecek.

Menemen: Gün içinde termometrelerin 38 dereceye kadar çıkacağı Menemen'de gece en düşük sıcaklık 22 derece olacak.

Narlıdere: İlçede en düşük hava sıcaklığı 22 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olarak tahmin ediliyor.

Ödemiş: Sıcak havanın etkili olacağı Ödemiş'te sıcaklıklar en düşük 21, en yüksek ise 40 dereceyi bulacak.

Seferihisar: İlçede günün beklenen en düşük sıcaklığı 24 derece, en yüksek sıcaklığı ise 36 derece civarındadır.

Selçuk: Tarihi ilçede en düşük hava sıcaklığı 22 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 37 derece olarak kaydedilecek.

Tire: Günün en sıcak yerlerinden Tire'de sıcaklıklar en düşük 20, en yüksek ise 41 dereceye kadar tırmanacak.

Torbalı: İlçede gece saatlerinde 24 dereceye kadar düşen sıcaklığın, gün içinde en yüksek 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Urla: Listemizin son sırasındaki Urla'da ise en düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık ise 35 derece olarak ölçülecek.